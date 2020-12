Les militants des droits de l’homme en Azerbaïdjan et Artsakh : une histoire d’hypocrisie

Alors que les Arméniens se sont habitués à toutes sortes d’arménophobie parrainée par l’État de la part de leur voisin oriental, l’intensité du vitriol contre eux ces derniers mois a été sans précédent. La guerre de l’information en ligne est sans doute devenue un front presque aussi important que le champ de bataille lui-même, consistant en un large éventail d’armes virtuelles, y compris un grand nombre de faux comptes de médias sociaux affichant des messages anti-arméniens identiques, la cyberintimidation de partisans notables et vocaux des Arméniens et mise en scène de vidéos et photos de propagande.

L’Azerbaïdjan a également utilisé ce qu’on a appelé une « opération de propagande miroir », Dans lequel ils accusaient sans fondement les Arméniens de leurs propres tactiques de guerre dans ce que l’on ne peut appeler que le gaslighting [Le gaslighting ou gas-lighting, connu sous le nom de détournement cognitif au Québec, est une forme d’abus mental dans lequel l’information est déformée ou présentée sous un autre jour, omise sélectivement pour favoriser l’abuseur, ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale]. La taille et la portée de l’opération suggèrent une planification avancée probablement en tandem avec celle de la guerre elle-même. Un certain nombre d’activistes azerbaïdjanais notables des droits de l’homme ont été complices de cette campagne et n’ont pas hésité à utiliser des discours de haine. Si tel est le sentiment des « artisans de paix », quel espoir reste-t-il pour une coexistence pacifique entre Arméniens et Azerbaïdjanais ?

Pour le contexte, nous devons explorer les expériences de ces militants en Azerbaïdjan. Malgré les événements sportifs et culturels internationaux de plusieurs millions de dollars que Bakou a accueillis au milieu de son horizon ultra-moderne, l’Azerbaïdjan n’a pas réussi à cacher le fait qu’il est l’une des dictatures les plus corrompues du monde. En fait, de tels événements mondiaux ont créé une plate-forme beaucoup plus large pour les militants azerbaïdjanais pour dénoncer l’injustice chez eux, par exemple, la campagne « Chantez pour la démocratie » entourant le Concours Eurovision de la chanson 2012. Malheureusement, selon l’OSCE, la situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan ne s’est pas améliorée en conséquence, mais a plutôt conduit à l’arrestation des organisateurs de la campagne pour de fausses accusations telles que le hooliganisme, l’incitation à la discrimination et la trahison. Être défenseur des droits humains, activiste ou journaliste indépendant au cours des dernières décennies en Azerbaïdjan a sans aucun doute demandé beaucoup de courage, car cela conduit souvent à des menaces contre eux-mêmes et leurs familles, la prison et l’exil. Malgré son bilan épouvantable, l’Azerbaïdjan a réussi à maintenir sa réputation internationale et sa faveur grâce à un processus connu sous le nom de « diplomatie du caviar », par lequel il dépense les milliards de dollars qu’il gagne grâce aux contrats pétroliers et gaziers dans d’énormes campagnes de lobbying et de corruption visant les politiciens et des personnalités publiques du monde entier. L’enquête éclairante du Projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP ) de « La laverie azerbaïdjanaise » a révélé une opération de blanchiment d’argent très complexe impliquant de nombreuses sociétés écrans offshore qui servent de caisse noire pour acheter de l’influence et l’autorisation de corruption du régime Aliyev.

La nature autoritaire de l’Azerbaïdjan a longtemps été un obstacle majeur à une résolution équitable du conflit sur l’Artsakh. Elle met en œuvre des lois racistes telles que l’interdiction de toute personne ayant du sang arménien d’entrer en Azerbaïdjan, et une extrême suspicion est mise sur ceux qui pourraient avoir des contacts avec un Arménien. Cela rend presque impossible de rassembler des citoyens des deux côtés pour apprendre à se connaître et engager un dialogue ; le manque de contact personnel engendre le mépris mutuel. La situation a été encore exacerbée par la nature autoritaire du gouvernement azerbaïdjanais et une liberté de presse inexistante ; L’Azerbaïdjan se classe 168e sur 180 selon l’Indice mondial de la liberté de la presse 2020. Cela rend la propagande anti-arménienne du gouvernement beaucoup plus facile à diffuser et plus difficile à dénoncer.Ces faits sont alarmants car tout règlement de paix durable exige la coexistence, sans laquelle la région ne peut être à l’abri de la menace d’une nouvelle guerre. L’idée qu’ils deviennent des citoyens à part entière de l’Azerbaïdjan, comme on le prétend, est totalement impossible dans de telles conditions.

Si l’inhumanité de l’assaut militaire d’Aliyev et d’Erdogan contre l’Artsakh pendant une pandémie est horrible, elle n’est guère surprenante. Ce qui a été surprenant, cependant, c’est l’extrême ferveur militariste affichée par les artisans de la paix azerbaïdjanais et les militants des droits humains. Il peut sembler étrange que ces personnages qui ont longtemps été persécutés par Ilham Aliyev en viennent à lui ressembler, mais cela semble être exactement ce qui s’est passé. Au cours des dernières décennies, ces militants azerbaïdjanais étaient parmi les seuls citoyens à avoir un quelconque contact avec les Arméniens, les rencontrant périodiquement à Tbilissi sous les auspices de divers programmes internationaux et d’ONG. Une fois la guerre déclenchée, les artisans de la paix arméniens ont été profondément choqués de voir soudainement leurs collègues azerbaïdjanais interpréter le même langage déshumanisant du régime Aliyev.

Il faut s’attendre à ce que ces militants soutiennent les positions générales azerbaïdjanaises ; cet article ne les condamne pas pour cela. Cependant, il y a la question de notre humanité commune qui devrait être capable de transcender ces différents points de vue. Un réveil brutal avant-guerre pour les Arméniens, qui a donné un aperçu des perceptions de leur voisin, s’est produit lors des affrontements de juillet centrés autour de la région de Tavush / Tovuz, à la frontière nord-est de l’Arménie. Une scène vraiment effrayante a été diffusée depuis Bakou d’une foule sans précédent comptant des dizaines de milliers de personnes scandant « mort aux Arméniens ! »et exigeant une guerre. Ce sentiment enragé était extrêmement surprenant et dans les semaines qui ont suivi, les forces turques sont arrivées en Azerbaïdjan pour des exercices militaires conjoints et ne sont apparemment jamais reparties. Dans le même temps, l’Azerbaïdjan a fait d’énormes achats d’armes. Le décor était planté pour l’attaque surprise du 27 septembre, et elle fut accueillie avec jubilation.



L’une des voix les plus décevantes pendant cette guerre a été celle de Khadija Ismayilova, une militante des droits de l’homme et journaliste qui a longtemps été considérée comme l’un des principaux défenseurs de la corruption du régime Aliyev. Elle a été une journaliste déterminée et une défenseure des prisonniers politiques en Azerbaïdjan, ce qui en fait une cible de choix lorsqu’un de ses rapports d’enquête a révélé plusieurs exemples de corruption au niveau de l’État menant jusqu’au président Aliyev, sa femme et ses enfants. En 2012, sa maison a été cambriolée et des biens personnels ont été volés. Elle a même subi un chantage avec des photos sexuellement explicites, mais elle a refusé d’y céder. En 2015, elle a été reconnue coupable de fausses accusations d’évasion fiscale et d’abus de pouvoir et a été condamnée à sept ans de prison.Elle a été libérée après six mois avec l’aide d’Amal Clooney à la Cour européenne des droits de l’homme, mais a été arbitrairement interdite de pratiquer le journalisme et est toujours soumise à une interdiction de voyager ; Ismayilova est essentiellement une prisonnière politique dans son propre pays. Même si elle a fait preuve d’une bravoure remarquable en affrontant le régime Aliyev, il a été extrêmement décourageant de voir que ses nobles idéaux en matière de droits de l’homme, tout comme sa capacité à voyager, sont limités à l’intérieur des frontières de son pays.

Dès le premier jour de la guerre, les comptes de médias sociaux d’Ismayilova ont servi de porte-parole à la propagande gouvernementale - le même gouvernement qui la menace depuis des années. Cet après-midi-là, elle a publié sa première et peut-être la seule référence spécifique aux victimes civiles arméniennes . Elle a noté que l’Azerbaïdjan et l’Arménie avaient déjà signalé des pertes civiles, mais a souligné sournoisement que les morts d’Arméniens étaient survenus dans la zone tampon autour de l’Artsakh et s’est demandé ce que ces civils faisaient même en « terre occupée » en premier lieu, comme s’ils y vivaient en quelque sorte devait atténuer la tragédie de leur mort causée par la guerre d’Aliyev. Non pas que cela devrait faire une différence, mais la mort d’une Arménienne et de son petit-enfant à laquelle Ismayilova faisait référence a eu lieu dans la ville de Martuni, une partie du Haut-Karabakh et non la zone tampon. De nombreuses demandes demandant à Ismayilova de corriger cette désinformation sont restées sans réponse. Au lieu de cela, elle a continué à publier de nombreuses tentatives pour dissimuler ou effacer la tragédie humanitaire qui se déroule en Artsakh en utilisant des méthodes déformées pour justifier les crimes de guerre en cours.



Le 7 octobre, lorsqu’une attaque à la roquette ciblée a détruit le nouveau Centre de la jeunesse et de la culture de Shushi, Ismayilova a répondu en demandant rhétoriquement : « Est-ce l’endroit où le Premier ministre arménien [sic] a eu son investiture ? La tenue de l’inauguration dans la ville azerbaïdjanaise occupée a été l’une des actions de provocation conduisant à l’escalade », en référence à la prestation de serment au printemps au centre du président de l’Artsakh Arayik Harutyunyan pour marquer le transfert démocratique du pouvoir d’un dirigeant à un autre, ce qui reste à faire voir en Azerbaïdjan. Elle a terminé son tweet en notant « […] [l’armée] ne devrait pas rater des cibles militaires », ce qu’elle expliquera plus tard aux détracteurs comme une dénonciation des bombardements de sites civils.

Le ciblage d’une structure civile qui abritait à l’époque de nombreuses femmes, enfants et personnes âgées faisant des victimes ne devrait-il pas mériter une dénonciation claire de la part de tout activiste des droits humains digne de ce nom ? Au lieu de cela, nous voyons une vague déclaration sur les cibles militaires à la suite de ce qui semble être une justification du bombardement en raison du lieu d’une cérémonie qu’elle désapprouvait. Le lendemain, une autre attaque contre un site civil et culturel de premier plan : la cathédrale Ghazanchetsots de Shushi. Il a été délibérément bombardé à deux reprises, blessant trois journalistes, mais les demandes adressées à Ismayilova pour s’exprimer sont restées sans réponse. Deux jours plus tard, dans une allocution à la nation, le président Aliyev a élaboré sur la question, déclarant qu’il aurait pu bombarder le centre des jeunes lors de l’inauguration, mais ne l’a pas fait malgré de nombreuses demandes lui demandant de le faire. Faisant écho au tweet d’Ismayilova, il a provoqué Harutyunyan « Regardez le bâtiment où il a prêté serment », en se tapotant dans le dos pour ne pas avoir commis de meurtre de masse lors de l’inauguration tout en faisant allusion à une attaque ciblée sur le site civil.

Peu de temps après le discours d’Aliyev, Drew Sullivan - le co-fondateur de l’OCCRP, dont Ismayilova est un enquêteur principal - a tweeté un rappel du rôle de la corruption internationale pour permettre des guerres comme celle-ci, notant qu’elle était menée par les deux États autocratiques de l’Azerbaïdjan et la Turquie contre l’Arménie démocratique. Le message de Sullivan offrait un contexte important qui est souvent laissé de côté dans la représentation internationale de la victoire d’Aliyev sur le champ de bataille. Ismayilova a rétorqué avec l’accusation absurde que l’Arménie est un État fasciste et que « la corruption est moins perverse que le fascisme ». Après un barrage de condamnation de son collègue, Sullivan a répondu en réprimandant les Arméniens qui suivaient maintenant son compte à la suite du premier tweet, disant qu’il n’accueillait pas les nationalistes ; certains ont répondu qu’ils admiraient depuis longtemps son travail et que leur appartenance ethnique ne devrait pas être un problème. En clôturant sa réprimande, il a affirmé sa conviction que « l’ Azerbaïdjan, la Turquie et la Russie doivent arrêter la guerre pour le profit ». Un autre tweet a donné un aperçu de sa situation conflictuelle, où il a de nouveau condamné Aliyev pour avoir déclenché cette guerre tout en accusant les Arméniens d’avoir « injustement envahi le Haut-Karabakh ».



Alekper Aliyev est un autre militant pour la paix azerbaïdjanais de haut niveau. Né à Bakou, l’auteur zurichois est connu pour son roman controversé et transgressif de 2009 sur la réconciliation arménienne et azerbaïdjanaise intitulé Artush & Zaur - une histoire d’amour gay interrompue par la première guerre d’Artsakh. Il explore hardiment l’inimitié entre les deux peuples à travers le prisme tabou de l’homosexualité. Dans une interview accordée au Los Angeles Times, Aliyev a décrit son livre comme « une lutte contre les stéréotypes ». « En Azerbaïdjan, il y a deux stéréotypes principaux, l’homme gay et l’arménien », a-t-il expliqué. « La pire chose que vous puissiez être est gay ou arménien, ou avoir des relations avec l’Arménie. »

En 2016, quelques mois seulement après la guerre d’avril, Aliyev a été invité à Erevan pour rencontrer des citoyens et des ONG du Caucase du Sud. Dans une interview , Aliyev a condamné l’Azerbaïdjan pour avoir déclenché la récente attaque et comment cette tentative infructueuse de blitzkrieg a encore révélé le fait qu’il n’y avait pas de solution militaire au conflit et que « le bruit du sabre ne convient pas à nos pays ». Il a exprimé l’espoir d’un Caucase du Sud sans frontières dans lequel ses peuples pourraient reprendre une coexistence pacifique. « Mon attitude envers le Karabakh ne repose pas sur le principe« Nous ne céderons pas un pouce de la terre sainte des ancêtres ». Il n’y a pas de terre sainte pour moi… Je pense que nous devrions vivre en paix et en harmonie. Sexe, drogue, rock’n’roll. Le reste est vanitas vanitatum et omnia vanitas [vanité des vanités, tout est vanité].

Quatre ans plus tard, Alekper Aliyev ressemble à une personne radicalement différente. L’un de ses tweets les plus inquiétants est à l’opposé de sa position en 2016. Plutôt que de ne voir aucune terre comme sacrée, il écrit en russe qu’il « attend le nettoyage complet d’Agdere [Martakert] de ses occupants. C’est ma revanche personnelle… »Ce qui devient clair dans le discours de ces« militants des droits de l’homme »azerbaïdjanais, c’est qu’ils ne considèrent pas du tout le peuple d’Artsakh comme un peuple. C’est là que des décennies de rhétorique déshumanisante du régime Aliyev ont porté leurs fruits, où l’idée de conquête, justifiée par le manque de reconnaissance internationale de l’indépendance de l’Artsakh, est devenue bien plus importante que les gens qui y vivent. Ceci est parfaitement résumé par la réponse d’Ismayilova à un tweet de l’ambassadeur John Evans le 7 octobre dans lequel il demandait : « Si les habitants du Karabakh sont citoyens d’Azerbaïdjan, que cela nous dit-il lorsque Bakou les soumet à des bombardements meurtriers ? Est-ce une façon de traiter son peuple ? Elle a répondu superficiellement :« Parce que l’armée d’occupation de la République d’Arménie [sic] y est déployée et que les points de tir sont mélangés aux zones résidentielles. » Une fois de plus, en phase avec la propagande de l’Etat azerbaïdjanais, Ismayilova a confondu les peuples autochtones d’Artsakh avec des « occupants » et a de nouveau revendiqué sans fondement des positions militaires dans les zones civiles. Alors que le bombardement meurtrier de la population civile arménienne a été facilement écarté par ces militants des droits humains, beaucoup ont rapidement condamné les Arméniens, les qualifiant de terroristes, d’occupants et même de de « tueurs d’enfants » . Les médias sociaux azerbaïdjanais ont même développé une étrange fascination pour la notion de Kim Kardashian comme le principal terroriste arménien .

Le sentiment largement accepté sur les médias sociaux azerbaïdjanais pendant la guerre était que le bombardement incessant des Arméniens en Artsakh pouvait être considéré comme leur propre faute pour y vivre. En invoquant la notion d’intégrité territoriale basée sur des frontières souvent arbitraires tracées à l’époque soviétique, elle donne un raccourci commode pour considérer tout l’Artsakh comme un Azerbaïdjan « internationalement reconnu » et donc complètement azerbaïdjanais, effaçant le caractère arménien et l’histoire compliquée de la région. D’un autre côté, lorsque des villes azerbaïdjanaises situées à proximité de l’Artsakh ont été occasionnellement touchées en retour, car elles étaient à l’origine des incessantes attaques aériennes contre elle, la réponse a été que ces civils « hors de la zone de guerre » avaient été attaqués par des arméniens barbares. . Cette dichotomie est illustrée dans les tweets d’Alex Raufoglu,journaliste azerbaïdjanais et défenseur de la liberté de la presse basé à Washington, DC, qui couvre les droits de l’homme. Ses articles incluent des recherches approfondies sur les contrats de lobbying de plusieurs millions de dollars en Azerbaïdjan.Son tweet du 17 octobre parle de lui-même : « Je méprise la guerre, mais ne vous y trompez pas : il y a une montagne de différence entre combattre dans une zone de guerre (Khankendi) [Stepanakert] et attaquer cruellement une ville pacifique (Ganja) loin de Karabakh. » Stepanakert est seulement dans une « zone de guerre » en raison des attaques de l’Azerbaïdjan, tandis que Ganja est à peu près à la même distance de la ligne de front que Stepanakert dans un pays en guerre. Non seulement les crimes de guerre contre Stepanakert sont essentiellement justifiés ou du moins atténués dans la déclaration de Raufoglu, mais la vie des « azerbaïdjanais pacifiques » est présentée comme plus digne que celle des Arméniens. La mort et la destruction infligées au peuple d’Artsakh sont considérées comme un coût acceptable pour leur objectif plus grand de « libération » des territoires.La guerre est une chose sanglante et laide, et la répulsion que l’on ressent face à la mort de civils que ce soit à Stepanakert ou à Ganja ne devrait pas exiger un qualificatif ethnique devant elle, surtout de la part des militants des droits de l’homme.



Le militant écossais des droits de l’homme et antiraciste qui se décrit lui-même, Fuad Alakbarov, a vu l’un de ses tweets devenir viral pour sa propre hypocrisie. Le 23 octobre, Alakbarov a déclaré qu’il espérait que le monument emblématique « Nous sommes nos montagnes » de Stepanakert sera détruit par un bulldozer lorsque les forces azerbaïdjanaises le captureront. Il a ajouté qu ’« il n’a jamais été en faveur de la destruction de monuments culturels », mais fait une exception spéciale pour celui-ci car il est le symbole des Arméniens d’Artsakh. Bien que le tweet original ait été supprimé, comme on peut supposer que l’attention négative n’était pas bonne pour son image humanitaire, il perdure dans les captures d’écran . Ce sentiment n’est pas unique, comme Papik et Tatik est devenu le centre d’intérêt de beaucoup de ces aspirants vandales, ramenant aux Arméniens des souvenirs de la destruction du cimetière de Julfa au Nakhitchevan et de « l’albanisation » des églises arméniennes qui ne sont pas démolies de la même manière. Une animation qui a fait son tour sur les réseaux sociaux a même dépeint les gentils grands-parents arméniens comme des terroristes dissimulant une bombe. Le récit est clair : l’existence de la culture arménienne indigène en Artsakh est une menace semblable au terrorisme dans l’esprit de beaucoup.

Il y a eu une perte extrême d’espoir parmi les Arméniens pour toute possibilité d’interactions futures avec une nation qui ne les considère généralement pas comme des humains. L’espoir meurt le dernier, cependant. J’ai récemment eu une conversation privée avec un militant azerbaïdjanais des droits de l’homme d’une génération plus jeune qu’Ismayilova et sa cohorte. Selon lui, ses collègues militants pacifistes sont désormais extrêmement marginalisés et contraints au silence, mais ils sont là. Il ne veut pas que tous les militants soient peints avec le même pinceau et craint que le fait de cibler des militants notables pour leur hypocrisie ne serve qu’à approfondir la position extrêmement difficile des vrais militants pacifistes en Azerbaïdjan. Cependant, je dirais que cette hypocrisie doit être exposée. Ces figures ont reçu une reconnaissance internationale pour leur valorisation des droits de l’homme,ainsi ils doivent être tenus à un niveau plus élevé que la population générale de chaque côté et ont l’obligation de repousser le processus de déshumanisation en cours. Cela dit, nous ne devons pas négliger le fait que le discours public en anglais examiné ici n’est qu’une partie des conversations plus larges qui pourraient avoir lieu dans toute la société azerbaïdjanaise dans leur langue maternelle et en privé. Il est facile pour l’Arménien moyen de voir tous les Azerbaïdjanais comme haineux, et vice-versa, d’ignorer leurs sentiments valables de douleur et d’injustice face à ce conflit multigénérationnel imprégné de tragédie. Nous devons être suffisamment introspectifs pour ne pas tomber dans les mêmes pièges dans notre façon d’évaluer la situation et d’aller de l’avant. Malgré toute la haine, nous ferions la même injustice à ceux qui sont inquiets,les azerbaïdjanais idéalistes qui veulent la paix en écartant leur existence, d’autant plus qu’ils sont déjà réduits au silence chez eux.

Si la situation est également extrêmement difficile pour les militants arméniens, il y a peu de preuves, du moins publiquement, qu’ils ont abandonné leurs propres idéaux pacifiques pour la haine abjecte. Il va sans dire que la guerre a eu un effet dissuasif sur le travail déjà extrêmement difficile dans le domaine de la construction de ponts et de la paix. Pour beaucoup d’entre eux, le récit est passé de celui de paix à « pas de justice, pas de paix ». Comme le Dr Jenny Paturyan, professeur associé à l’Université américaine d’Arménie spécialisée dans la société civile et la démocratisation, l’a déclaré en octobre au plus fort de la guerre :

En ce qui concerne le secteur des ONG, une des choses que je trouve très triste est que beaucoup de ces bonnes ONG qui essayaient de faire de la consolidation de la paix subissent maintenant une immense pression pour rester silencieuses, et même maintenant en Arménie, même les messages humains les plus raisonnables sont dur à dire. C’est une perte terrible et c’est une chose à laquelle nous devons résister, nous devons résister à la perte de nos âmes dans cette guerre ... Heureusement, ce sont maintenant les institutions de l’État qui transmettent le message de compréhension au peuple, comme le porte-parole du ministère de la Défense Artsrun Hovhannisyan, qui parle de guerre mais parle toujours de valeurs humanitaires.

Arpi Bekaryan est un militant pour la paix qui s’est également exprimé. Dans un article d’ opinion , elle décrit sa consternation personnelle d’avoir échoué en tant qu’artisan de la paix. Elle décrit comment pendant des années elle a pratiqué l’autocensure et a choisi ses mots avec soin lorsqu’elle partageait son désir de paix pour éviter de devenir une cible ou d’être qualifiée de traître : « Nos voix n’ont pas été entendues, parce que nous ne parlions pas, nous avons seulement chuchoté …Notre tragique similitude [Arméniens et Azerbaïdjanais] à se percevoir comme fondamentalement différents vient d’un manque d’éducation et d’un manque de connaissances, et de notre incapacité mutuelle à voir ce manque. La déshumanisation de « l’autre » est accélérée par chaque image douloureuse et chaque victime et a rendu l’appel à la haine toujours plus séduisant. La voie de la paix et de la coexistence éventuelle en tant que voisins est de plus en plus bloquée, ce qui est presque la garantie d’une autre guerre".

Bien que la situation soit certainement grave, en concluant cet article, j’ai vu un tweet d’un autre militant pour la paix qui semblait aller à l’encontre de la tendance que j’ai décrite ici. Emin Huseynov est journaliste, militant des droits humains et ancien président de l’Institut pour la liberté et la sécurité des reporters (IRFS), qui rend compte de la brutalité policière contre des manifestants pacifiques. Huseynov a été arrêté et battu en 2008 et a tenté de fuir l’Azerbaïdjan lors d’une répression contre des journalistes en 2014, se cachant à l’ambassade de Suisse. Comme Ismayilova, il a été accusé d’évasion fiscale et abus de pouvoir. Condamné à 12 ans de prison, il a été aidé par l’ambassade de Suisse, ce qui a facilité son évasion d’Azerbaïdjan. Bien qu’il publie beaucoup moins fréquemment qu’Ismayilova et qu’il ait sans aucun doute plus de liberté en dehors du pays, ses tweets continuent de se concentrer sur la manière dont le président Aliyev utilise la guerre pour renforcer son « culte de la personnalité ». Huseynov a condamné Aliyev pour son discours de haine et sa xénophobie contre les Arméniens, en particulier sa description des nouveaux drones d’Azerbaïdjan comme des « chasseurs de chiens », qui fait clairement référence au discours d’Aliyev d’octobre dans lequel il a déclaré que les Arméniens seraient chassés de l’Artsakh comme des chiens .

Il y a encore des voix azerbaïdjanaises qui ne se sont pas vendues et qui sont à la hauteur de leur titre de défenseur des droits humains, sans doute plus contraintes au silence par leurs conditions. Tant qu’ils sont persécutés en marge de leurs propres sociétés et que leur existence est ignorée à nos côtés, l’espoir d’une paix juste reste insaisissable.

Paul Vartan Sookiasian

Paul Vartan Sookiasian est un écrivain et éditeur basé à Philadelphie, en Pennsylvanie. Il a travaillé en Arménie en tant qu’éditeur de langue anglaise chez CivilNet et comme associé de projet pour les programmes de l’USAID. Plus récemment, il a été l’un des organisateurs du Congrès mondial sur les technologies de l’information 2019 à Erevan. Il est également un historien qui recherche et met en lumière la longue et riche histoire de la communauté arménienne de Philadelphie.

Armenian Weekly