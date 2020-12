Human Rigths Watch dénonce la maltraitance envers les prisonniers arméniens

L’ONG Human Rights Watch a publié le 2 décembre les résultats d’une enquête qui établit les violations et les maltraitances infligées aux prisonniers de guerre arméniens. Nous traduisons in-extenso cette enquête fondée sur des vidéos publiées par les soldats azéris eux-mêmes qui, loin de se cacher, s’exhibent aux côtés de leurs prisonniers prouvant ainsi l’acceptation par la société azerbaidjanaise de ce type de comportement. Preuve, s’il en fallait, du racisme anti-arménien érigé en système par Ilham Aliyev et qui gangrène la société azerbaïdjanaise.

Azerbaïdjan : les prisonniers de guerre arméniens sont maltraités

Enquêter, poursuivre les violations et assurer la protection de tous les détenus militaires

(Berlin) - Les forces azerbaïdjanaises ont traité de manière inhumaine de nombreuses troupes militaires d’origine arménienne capturées dans le cadre du conflit du Haut-Karabakh, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Ils ont soumis ces prisonniers de guerre (PG) à des abus physiques et à des humiliations, dans des actions qui ont été capturées sur des vidéos et largement diffusées sur les médias sociaux depuis octobre.

Les vidéos montrent des ravisseurs azerbaïdjanais giflant, frappant à coups de pied et poussant les prisonniers de guerre arméniens, et les obligeant, sous une contrainte évidente et avec l’intention apparente d’humilier, à embrasser le drapeau azerbaïdjanais, à faire l’éloge du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, à insulter le premier ministre arménien Nikol Pachinian et à déclarer que le Haut-Karabakh est l’Azerbaïdjan. Dans la plupart des vidéos, les visages des ravisseurs sont visibles, ce qui suggère qu’ils ne craignaient pas d’être tenus pour responsables.

« Rien ne peut justifier le traitement violent et humiliant des prisonniers de guerre », a déclaré Hugh Williamson, directeur pour l’Europe et l’Asie centrale de Human Rights Watch. « Le droit humanitaire est absolument clair sur l’obligation de protéger les prisonniers de guerre. Les autorités d’Azerbaïdjan doivent s’assurer que ce traitement cesse immédiatement ».

Bien que certains des prisonniers dépeints dans les vidéos examinées par Human Rights Watch aient, lors de communications ultérieures avec leurs familles, déclaré qu’ils étaient bien traités, il y a de sérieuses raisons de s’inquiéter pour leur sécurité et leur bien-être.

Le droit international humanitaire, ou droit des conflits armés, exige des parties à un conflit armé international qu’elles traitent les prisonniers de guerre avec humanité en toutes circonstances. La troisième Convention de Genève protège les prisonniers de guerre « en particulier contre les actes de violence ou d’intimidation et contre les insultes et la curiosité du public ».

Le conflit armé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh s’est intensifié le 27 septembre 2020, avec l’offensive militaire de l’Azerbaïdjan. Les hostilités ont pris fin le 10 novembre avec une trêve négociée par la Russie.

Bien que les chiffres exacts ne soient pas connus, des responsables arméniens à Erevan ont déclaré à Human Rights Watch que l’Azerbaïdjan détient des « dizaines » de prisonniers de guerre arméniens. L’Arménie est connue pour détenir un certain nombre de prisonniers de guerre azerbaïdjanais et au moins trois mercenaires étrangers. Human Rights Watch enquête sur les vidéos alléguant des abus sur les prisonniers de guerre azerbaïdjanais qui ont circulé sur les médias sociaux et fera part de ses conclusions.

Des dizaines de vidéos alléguant des abus sur des prisonniers de guerre arméniens ont été postées sur des réseaux sociaux. Human Rights Watch en a examiné 14 de près et s’est entretenu avec les familles de cinq prisonniers de guerre dont les abus ont été décrits. Les vidéos ont été postées sur des chaînes Telegram, dont Kolorit 18+ et Karabah_News, et sur plusieurs comptes Instagram. Aucune des vidéos ne possède de métadonnées pouvant confirmer l’heure et le lieu où elles ont été enregistrées, car elles ont été supprimées lors du chargement des vidéos sur Telegram et d’autres plateformes. Mais Human Rights Watch est convaincu qu’aucune de ces vidéos n’a été mise en ligne avant octobre-novembre 2020.

Human Rights Watch a également examiné de nombreuses autres images et documents juridiques, et s’est entretenu avec deux avocats, Artak Zeinalyan et Siranush Sahakyan, qui représentent les familles de près de 40 prisonniers de guerre dans le cadre des demandes de mesures provisoires (mesures urgentes visant à protéger les personnes dont les affaires sont en instance devant la Cour européenne des droits de l’homme et qui courent un « risque imminent de subir un préjudice irréparable ») déposées auprès de la Cour. La Cour a accédé à toutes les demandes au nom de chaque prisonnier de guerre afin d’instruire le gouvernement azerbaïdjanais de fournir des informations sur les prisonniers de guerre, ont déclaré les avocats.

Les familles ont confirmé avoir vu leurs proches dans les vidéos, fourni des photographies et d’autres documents établissant leur identité, et confirmé que ces proches servaient soit dans l’armée de défense du Haut-Karabakh, soit dans les forces armées arméniennes.

Sergey Martirosyan a perdu le contact avec son fils, Michael, 21 ans, après un appel téléphonique le 17 octobre. Le 25 octobre, Sergey a vu sur Telegram une vidéo montrant huit soldats arméniens maltraités par l’armée azerbaïdjanaise. Les soldats étaient allongés sur le sol, les yeux bandés et attachés, tandis que leurs ravisseurs leur donnaient des coups de pied, les traînaient, leur marchaient dessus et les poussaient avec une tige de métal tranchante. A 1h28, la caméra zoome sur un soldat qui répète, en gémissant, « Je vais tout dire », en russe, alors que les soldats azerbaïdjanais lui donnent au moins sept coups de pied, lui marchent sur la tête et la jambe, et le poussent.

Sergey a dit qu’il a immédiatement reconnu la voix, le physique, les cheveux et certains traits du visage de son fils. Il a contacté le CICR et les autorités locales. Le 9 novembre, après l’intervention de la Cour européenne des droits de l’homme, Sergey a reçu un bref appel téléphonique de Michael, qui lui a dit qu’il était détenu en Azerbaïdjan et qu’il recevait un traitement pour des blessures à la jambe dans un établissement médical.

Hranush Shahbazyan a perdu le contact avec son mari, Ludvig Mkrtchyan, 51 ans, après une conversation téléphonique le 13 octobre. Le 12 novembre, le frère de son mari lui a envoyé la même vidéo dans laquelle apparaît Martirosyan. Elle a reconnu la voix de Mkrtchyan, son crâne chauve et son physique. Lorsque la vidéo s’ouvre, Mkrtchyan est allongé, recroquevillé sur le côté, avec le ventre et le dos partiellement exposés, et une plaie de ponction apparente sur le côté gauche. Pendant le segment de 00:58-1:25, deux soldats azerbaïdjanais lui donnent des coups de pied et des coups de poing répétés avec la tige métallique sur la tête, le dos, le ventre et les jambes, alors qu’il les supplie de ne pas le blesser.

Selon Mme Shahbazyan, le 20 novembre, après l’intervention de la Cour européenne des droits de l’homme, le CICR l’a informée qu’ils avaient rendu visite à son mari. Mme Shahbazyan a montré à Human Rights Watch une lettre qu’elle avait reçue et dictée par son époux. Mme Shahbazyan a déclaré qu’elle était rassurée quant à son identité lorsque, quelques jours plus tard, il a confirmé le nom de leur fille.

Les avocats ont déclaré que les membres de la famille qui sont leurs clients avaient identifié trois autres militaires représentés dans la vidéo : Valery Hayrapetyan, Arman Harutyunyan et Armen Martirosyan (sans lien de parenté avec Michael Martirosyan).

Shirak Sargsyan a perdu le contact avec son fils, Areg, 19 ans, le 2 octobre. Le 8 octobre, un parent a alerté la famille sur deux vidéos qui montrent Areg allongé sur le dessus d’un char azerbaïdjanais et ensuite assis sur le même char et, sur ordre de son ravisseur, criant « Azerbaïdjan » et lançant des insultes à l’adresse de Pachinian.

A la mi-octobre, trois autres vidéos avec Sargsyan sont apparues sur les réseaux sociaux. L’une montre Sargsyan, apparemment sur le siège arrière d’un véhicule, portant une blouse fleurie et un épais bandeau noir, et répétant, sur les ordres de ses ravisseurs, « vive le président Aliev » et « le Karabakh est l’Azerbaïdjan », et maudissant Pachinyan. La famille et les avocats de Sargsyan l’ont également vu dans un reportage de la chaîne de télévision azerbaïdjanaise Kanal 1 : assis dans une salle, l’air désorienté et angoissé, il parle sous la contrainte, condamnant Pachinian, notamment pour l’avoir envoyé à la guerre. Sa voix tremble, sa respiration est lourde et ses jambes sont bandées.

La famille de Sargsyan a déclaré que le 17 octobre, les autorités azerbaïdjanaises ont facilité une visite du CICR. Il a été autorisé à écrire une lettre à sa famille à deux reprises et à les appeler brièvement le 17 octobre.

Le 18 octobre, les médias et les sources officielles azerbaïdjanais ont rapporté que des représentants du gouvernement ont rendu visite à trois militaires arméniens capturés, dont Sargsyan, dans un hôpital où ils semblaient recevoir un traitement médical. Les militaires, qui ont été photographiés et filmés sur vidéo, ont exprimé leur « gratitude » pour leur traitement.

Les 22 et 23 octobre, au moins six vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant cinq soldats arméniens capturés, maltraités et humiliés par des militaires azerbaïdjanais. Dans les vidéos, les ravisseurs azerbaïdjanais, dansant, apparemment pour célébrer une victoire militaire, frappent un des prisonniers sur la tête, les font s’agenouiller, applaudir et dire « Le Karabakh est l’Azerbaïdjan », et forcent au moins trois des prisonniers à embrasser le drapeau azerbaïdjanais. Zeinalyan et Sahakyan, les avocats, ont déclaré que les proches des prisonniers les ont contactés, identifiant les cinq comme étant Eric Khachaturyan, Robert Vardanyan, Narek Sirunyan, Arayik Galstyan et Karen Manukyan.

Human Rights Watch s’est entretenu avec les membres de la famille de Khachaturyan, 18 ans, et de Vardanyan, 20 ans.

Le père de Khachaturyan, Saribek, a perdu le contact avec son fils le 12 octobre. Quelques jours plus tard, il a appris que son fils avait été blessé. Il n’a eu aucune autre information jusqu’au 22 novembre, lorsqu’un voisin lui a montré une vidéo dans laquelle il reconnaissait Eric. Plus tard, la famille l’a vu dans quatre autres vidéos. Les vidéos montrent les ravisseurs d’Eric le tenant par le cou et lui donnant des claques sur la tête alors qu’ils tentent de le forcer à dire « Le Karabakh est l’Azerbaïdjan », à embrasser le drapeau azerbaïdjanais, et à s’agenouiller et applaudir, avec Vardanyan et un autre prisonnier, pendant que leurs ravisseurs dansent.

La mère de Robert Vardanyan, Varduhi Parunakyan, a déclaré que son dernier contact avec son fils avait eu lieu le 8 octobre. Plus tard, elle a appris que Robert Vardanyan avait été blessé et que celui-ci, ainsi que Khachaturyan et trois autres, avaient été capturés alors qu’ils attendaient une équipe de secours.

Dans les vidéos, Vardanyan est forcé d’embrasser le drapeau azerbaïdjanais après que Khachaturyan et un autre prisonnier l’aient fait, s’agenouiller par terre et applaudir, avec Khachaturyan et un autre prisonnier, pendant que leurs ravisseurs en fête dansent ; et de répéter sans cesse « Le Karabakh est l’Azerbaïdjan ». Dans la vidéo « Karabakh est l’Azerbaïdjan », il est à l’intérieur, son visage est meurtri et sale, et l’un de ses ravisseurs lui fait pression pour qu’il parle plus fort ; alors que dans la vidéo « célébration », il est à l’extérieur et son visage est propre et sans trace de bleus.

Le 27 novembre, la Cour européenne des droits de l’homme a demandé aux autorités azerbaïdjanaises des informations sur le lieu où se trouvaient les cinq soldats. L’Azerbaïdjan n’a pas encore fourni de réponse.

« Il est révélateur que certains des militaires qui ont perpétré ces abus n’aient pas hésité à être filmés », a déclaré M. Williamson. « Que les soldats aient pensé ou non qu’ils s’en tireraient, il est essentiel que l’Azerbaïdjan poursuive les responsables de ces crimes sur la base à la fois de la responsabilité pénale directe et de la responsabilité du commandement ».