5 écoles fonctionnent actuellement à Setpanakert et 5 autres écoles vont rouvrir leurs portes prochainement

Actuellement 5 écoles fonctionnent à Stepanakert (Haut-Karabagh) les écoles numéro 2, 7, 8 et 11 ainsi que le collège de physique-mathématique a indiqué le ministère de l’Education, des Sciences et de la Culture de la République de l’Artsakh.

Dans les prochaines semaines 5 autres écoles vont rouvrir leurs portes, écoles numéro 3, 4, 9, 10 et 12. L’école numéro 5 ne fonctionnera pas pour un certain temps, ses élèves étant répartis dans les écoles numéro 4 et 8. L’école numéro 6 ouvrira également dans quelques semaines. Les cours ont repris aux facultés de médecine et au collège de musique de Stepanakert. Les élèves du lycée technologique Mozian de Chouchi peuvent s’inscrire au collège technologique de Stepanakert.

Krikor Amirzayan