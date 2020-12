Le Premier ministre a rencontré le président nouvellement élu de la Cour constitutionnelle

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a rencontré le président nouvellement élu de la Cour constitutionnelle Arman Dilanyan, au sein du gouvernement.

Le Premier ministre a félicité M. Dilanyan pour son élection à un poste de responsabilité et lui a souhaité plein succès dans l’établissement de la suprématie et de la mise en œuvre directe de la Constitution dans la loi et l’ordre de notre pays, en remplissant la mission de la Haute Cour et en assurant ses activités normales.

Le Premier ministre a évoqué les réformes envisagées par le gouvernement dans le domaine judiciaire et juridique et a noté qu’il attache également une grande importance à l’implication de la Cour constitutionnelle dans ce processus dans le cadre de ses compétences.