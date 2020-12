Prochainement tous les opérateurs de téléphonie d’Arménie couvriront également le réseau en Artsakh

Jeudi 3 décembre Arayik Haroutyunyan le président de la République de l’Artsakh a reçu Hayk et Alexandre Yessayan les représentants de la compagnie « Armenia Telecom » qui commercialise la marque Beeline l’un des opérateurs leaders de la téléphonie mobile en Arménie.

Il fut examiné le développement du réseau des téléphones mobiles au Haut-Karabagh (Artsakh) et un accord fut réalisé sur la couverture des services du réseau de l’opérateur Beeline en Artsakh. Cette collaboration développement de façon significative la qualité du réseau du téléphone mobile et internet en Artsakh. Prochainement tous les opérateurs de téléphonie mobile qui couvrent le réseau arménien seront également présents sur le réseau de l’Artsakh a affirmé Arayik Haroutyunuan.

Krikor Amirzayan