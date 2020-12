Chienne d’histoire de Serge Avédikian a reçu la Palme d’or du court métrage au Festival de Cannes 2010.

Synopsis : Constantinople, 1910. Trop de chiens errants dans les rues de la ville. Le gouvernement nouvellement en place, influencé par un modèle de société occidentale, cherche auprès d’experts européens les moyens de s’en débarrasser avant de décider, seul, de déporter trente mille chiens sur une île déserte au large de la ville. À travers le double regard d’une chienne qui vient de mettre bas et du gendarme qui l’encage, on suit l’exil forcé de ces chiens dont la plupart mourront de faim et de soif.

A voir sur Arte : https://www.arte.tv/fr/videos/041206-000-A/chienne-d-histoire/