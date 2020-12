Erdogan, allié de Bakou dans le conflit au Karabakh, se rendra en Azerbaïdjan le 9 décembre

Istanbul, 3 déc 2020 (AFP) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont

le pays a été le principal soutien de Bakou dans son conflit avec l’Arménie au

Nagorny Karabakh, se rendra en Azerbaïdjan le 9 décembre, a annoncé la

présidence turque jeudi.

La visite de deux jours de M. Erdogan sera la première d’un chef d’Etat

étranger en Azerbaïdjan depuis le cessez-le-feu qui a mis fin début novembre à

six semaines de combats et consacré les importants gains territoriaux de Bakou

au Nagorny Karabakh.

Cette visite coïncidera avec une importante parade militaire que Bakou

prévoit d’organiser le 10 décembre.

Pour surveiller le respect de l’accord de cessez-le-feu parrainé par Moscou

et qui prévoit l’évacuation par les Arméniens de certaines zones qu’ils

contrôlent depuis 30 ans, la Russie a déployé une force de "maintien de la

paix" dans la région.

La Turquie a annoncé mardi avoir signé avec la Russie un accord sur

l’établissement d’un centre conjoint d’observation qui aura pour mission de

surveiller le cessez-le-feu au Nagorny Karabakh.

La Turquie, qui a pris fait et cause pour Bakou dans le conflit, avait

salué une « grande victoire » de l’Azerbaïdjan face à l’Arménie au Nagorny

Karabakh au lendemain de la signature de l’accord de fin des hostilités.

L’Azerbaïdjan a annoncé jeudi la mort de 2.783 de ses soldats dans les

combats. Jusqu’ici, Bakou n’avait pas communiqué ses pertes militaires,

fournissant uniquement le bilan des victimes civiles azerbaïdjanaises de ces

hostilités.