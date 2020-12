2.783 soldats azerbaïdjanais ont été tués dans les combats (officiel)

Bakou, 3 déc 2020 (AFP) - L’Azerbaïdjan a annoncé jeudi la mort de 2.783 de

ses soldats dans les combats qui ont opposé pendant six semaines à l’automne

les forces azerbaïdjanaises aux Arméniens dans la république autoproclamée du

Nagorny Karabakh.

"2.783 militaires des forces armées azerbaïdjanaises ont été tués dans la

guerre patriotique", a indiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense, en

ajoutant qu’une centaine d’autres étaient portés disparus.

Jusqu’ici, Bakou n’avait pas communiqué ses pertes militaires, fournissant

uniquement le bilan des victimes civiles azerbaïdjanaises, soit 93 morts.

Pour sa part, l’Arménie a rapporté à la mi-novembre la mort de plus de

2.300 de ses soldats dans le conflit pour le contrôle du Nagorny Karabakh. Il

a également coûté la vie à 50 civils arméniens.

Environ 90.000 personnes, soit 60% de la population du Nagorny Karabakh,

ont fui cette enclave montagneuse pendant les combats.

Un accord du cessez-le-feu signé le 9 novembre entre Bakou et Erevan sous

patronage russe a mis fin aux six semaines d’hostilités déclenchées le 27

septembre.

Cet accord a consacré la victoire de l’Azerbaïdjan et lui a accordé

d’importants gains territoriaux, mais a permis la survie du Nagorny Karabakh,

amoindri.

Cette région peuplée majoritairement d’Arméniens a fait sécession de

l’Azerbaïdjan à l’issue d’une guerre dans les années 1990 qui fait 30.000

morts.

PHOTO : MAX SIVASLIAN