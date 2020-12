L’Assemblée nationale examine aujourd’hui la proposition de résolution N° 3538 sur la protection du peuple arménien et des communautés chrétiennes d’Europe et d’Orient. Ce texte déposé par le groupe LR affirme comme priorité « l’urgente nécessité d’aboutir à un règlement définitif du conflit garantissant la sécurité durable des populations civiles affectées et la mise en œuvre d’un processus de paix et de reconnaissance du Haut‑Karabakh ».

Guy Teissier (LR) a présenté le texte en fin de séance ce matin. Il sera débattu à partir de 15h, en reprise de séance.

« Nous n’avons pas pu éviter la guerre, évitons le déshonneur », a lancé le député des Bouches-du-Rhône, applaudi par l’Hémicycle. Il a appelé à aller au-delà des clivages politiques pour « témoigner à l’Arménie notre reconnaissance à sa fidélité ». Selon lui, seule « la diplomatie parlementaire permettra à la France de ne plus avoir à rougir », la France qui s’est condamnée à l’impuissance diplomatique dans les négociations pour la paix en Artsakh, laissant la place à la Russie et la Turquie. Véhément vis-à-vis de la politique néo-ottomane d’Erdogan - sa « motivation à peine voilée est d’anéantir les valeurs de l’Occident » -, Guy Teissier a dit que la menace été réelle non seulement dans le Caucase, mais aussi au cœur même de l’Europe, parlant de Chypre et de la Grèce.

Il a regretté le fait que, face à la situation en Artsakh, la France soit restée neutre : « Qu’avons nous fait ? A part certes quelques déclarations convenues... », a-t-il pointé, avançant l’idée que le chantage migratoire nous a poussé à nous taire. Il a également clairement rappelé le rôle des mercenaires envoyés par la Turquie, qui ont fait la différence sur le terrain. « Combien de provocations avant que les véritables sanctions ne soient prises ? », a-t-il harangué.

« J’ai grandi au milieu des Arméniens à Marseille, a-t-il rappelé. Ils sont une partie de notre France, nous ne pouvons pas les oublier ». Face à cette tragédie, il est urgent que la France pèse pour le droit à l’autodétermination des peuples. Car, après s’être fait prendre ses terres, l’Arménie doit faire face à une menace sur sa culture, son identité. Or, il s’agit du patrimoine de l’Humanité. La France accueille le siège de l’UNESCO, elle a donc une responsabilité particulière. Nous ne pouvons pas rester neutre et détourner le regard. Il faut être à la hauteur de l’amitié séculaire qui n’a jamais été démentie entre l’Arménie et la France. « Une cause qui nous dépasse, nous rassemble : une cause non communautaire mais universelle », a dit Guy Teissier, assurant que, si l’Assemblée nationale, à l’instar du Sénat français, demande officiellement la reconnaissance de l’Artsakh, ce serait « une prise de position forte », qui permettrait de relancer le débat sur le plan politique et de sortir cette République de l’ombre.

Revoir le discours de Guy Teissier :

Ou revoir sur le site de l’Assemblée nationale (à partir de 3:59:00) : http://videos.assemblee-nationale.fr/direct.10007672_5fc8994915473

Reprise de séance à partir de 15h, à suivre ici :