L’hôpital militaire russe installé à Stepanakert reçoit ses premiers patients

Les forces russes chargées du maintien de la paix au Haut-Karabagh ont installé un hôpital de campagne à Stepanakert qui vient d’accueillir ses premiers patients. L’hôpital de Stepanakert étant détruit par les missiles tirés par l’Azerbaïdjan pendant la guerre. « Pour les soins médicaux près de 70 personnes firent la demande. En majorité des problèmes cardiaques et respiratoires (…) mais aussi des soins dentaires et autres soins » affirment les médecins militaires russes à Stepanakert. Ils seraient plus d’une centaine de médecins militaires et spécialistes délégués par la Russie au Haut-Karabagh.

Krikor Amirzayan