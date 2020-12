David Yurchenko le portier de l’équipe nationale d’Arménie pourrait rejouer dans le championnat de Russie

David Yurchenko (34 ans) le gardien de but de l’équipe nationale d’Arménie pourrait continuer sa carrière en Russie écrit le journal russe Sport24 qui a réalisé une interview du footballeur. Au début de l’année, David Yurchenko fut transféré au club de Chakhtior de Karaganda en Première ligue du Kazakhstan. Mais après 7 rencontres au club kazakh, le portier de l’équipe d’Arménie n’était plus titulaire et en novembre il quitta le club.

« Il est fort possible que je retourne en Russie » dit David Yurchenko qui a joué de longues années en championnat de Russie dans pas moins de 7 clubs de Première ligue russe.

Il fut sélectionné pour la première fois sous les couleurs de l’Arménie en septembre 2020 lors de la rencontre contre la Macédoine du Nord en qualifications de la Ligue des nations. Il fut sélectionné à 6 reprises avec l’Arménie.

Krikor Amirzayan