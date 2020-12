Le nombre d’abattoirs en Arménie est passé à 72

Le nombre d’abattoirs en Arménie a été porté à 72 et 25 autres sont en construction, a déclaré le chef de l’Inspection de la sécurité alimentaire, Georgy Avetisyan, lors d’une conférence de presse.

Selon lui, pendant la guerre d’Artsakh, les investissements dans la sphère ont diminué, et les travaux n’ont pas été réalisés au même rythme qu’en août et septembre.

« Maintenant, nous avons déjà 72 abattoirs, dont 38 fournissent des services, les autres sont à la ferme. Il y a 2 autres abattoirs mobiles et 2 autres devraient être importés », a déclaré Georgy Avetisyan.

En particulier, a-t-il noté, il y a 5 abattoirs à Erevan, dans la région d’Aragatsotn - 6, Ararat - 9, Kotayk - 21, Armavir - 9, Gegharkunik - 5, Lori - 7, Shirak - 2, Syunik - 3, Tavush - 4 , Vayots Dzor - 1.

Selon lui, en général, 70 à 80 abattoirs suffiront aux besoins du pays, mais en plus du nombre, il y a la question de l’accessibilité, par exemple, dans la région de Shirak, il n’y a que 2 abattoirs, et à Vayots Dzor il y a est un seul, mais cela ne suffit pas et il est nécessaire de garantir la concurrence.

De plus, selon lui, il est nécessaire de construire de nouveaux abattoirs à Syunik, malgré le fait qu’il y en ait suffisamment dans d’autres régions.

« En général, nous avons encore 25 abattoirs en cours de construction et d’équipement (au 25 septembre) », a déclaré Georgy Avetisyan.