Le bloggeur Alexandre Lapchine a venu sa célèbre veste rouge et offert les 2 700 dollars aux soldats Arméniens blessés lors de la guerre en Artsakh

Alexandre Lapchine, le célèbre bloggeur de nationalité russe et israélienne a vendu sa veste rouge et transmis les 2 700 dollars de la vente à la Croix Rouche internationale afin qu’elle distribue à une quinzaine ou une vingtaine de soldats Arméniens blessés par les tirs de l’Azerbaïdjan. La veste rouge d’Alexandre Lapchine est célèbre puisqu’il portait cette veste le 7 février 2017 lorsqu’il a été arrêté à Minsk en Biélorussie pour être transféré vers l’Azerbaïdjan par les services secrets de Biélorussie. Il fut libéré quelques semaines plus tard sur la pression de la Russie et d’Israël. Le blogguer célèbre avait eu le tort de déplaire à Bakou lorsqu’il s’était rendu en Artsakh et avait dénoncé le dictateur Aliev. Alexandre Lapchine a promis de donner de ses nouvelles très prochainement.

Krikor Amirzayan