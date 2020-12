On connaît Thierry Beccaro comme comédien, écrivain, metteur en scène mais aujourd’hui, c’est son engagement pour les enfants à travers son rôle d’Ambassadeur de l’UNICEF qui nous touche. Il livre ici un témoignage émouvant et poignant pour parler de ces 28 000 enfants Arméniens déplacés de l’Artsakh...des enfants en grande détresse et qu’on ne peut pas oublier.

Le Fonds Arménien de France remercie sincèrement Thierry Beccaro pour son engagement...un homme de cœur.

Le Phonéthon continue jusqu’à la fin de l’année. Les personnes et les entreprises que nos bénévoles n’ont pas pu joindre peuvent effectuer leurs dons via notre site web (https://dons.fondsarmenien.org/phonethon) ou par chèque (Fonds Arménien de France, BP12, 75660 Paris Cedex 14) ou en appelant le 0 809 54 26 26.