Photographes pour la paix en Artsakh : La vente solidaire organisée depuis le 27 octobre à l’initiative de Rebecca Topakian, au profit du Fonds Arménien de France

, avec le soutien de l’ UGAB France et de Initial Labo , s’est terminée ce 29 novembre 2020 et a permis de récolter 41 750€ ! Merci à tous les photographes qui se sont mobilisés, merci à tous les participants et grand merci à Rebecca pour cette initiative !

Photo : Sabine Mirlesse