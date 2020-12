Souren Kevorkian, directeur du Fonds arménien de France, est en mission en Arménie pour venir en aide aux déplacés d’Artsakh. Il nous raconte sa visite à l’hôtel Nur d’Erevan, où sont hébergés environ 60 déplacés.

"Je suis allé rencontrer Anahit Babayan, directrice de l’hôtel Nur à Erevan, qui héberge environ 60 déplacés de l’Artsakh depuis le 29 septembre. C’est une femme de grande qualité, généreuse et dynamique. Je suis resté 3h avec les réfugiés, dont les conditions d’hébergement sont bonnes, mais dont la nourriture n’est pas suffisante (pas de viande depuis plusieurs jours).



Asmik (responsable commerciale du projet agropastoral du Tavush) a fait ce matin les courses avec Anahit Babayan pour 1 mois, plus 20 kg de fromage de la ferme de Lusadzor.

Sur la photo, on voit Anahit (en jaune), entourée de 2 soldats Karabaghtsis originaires du village de Tchartar, qui sont venus à Erevan retrouver leurs familles et surtout embrasser leurs 2 enfants qui viennent de naître (photo avec le sourire).



J’ai longuement parlé avec Anahit pour évaluer sa situation financière, qui doit être semblable à celle de beaucoup d’autres hôtels qui hébergent depuis plusieurs semaines les déplacés de l’Artsakh.

En dehors du paiement par l’Etat des factures d’électricité et de gaz, tout le reste est à sa charge : nourriture, entretien des locaux et du matériel, déplacements, prise en charge des soins pour la covid19 puisque au moins 30% des réfugiés sont ou ont été contaminés, salaires et charges de 2/3 employés, etc.



Les rares clients de l’hôtel (crise du tourisme due à la covid, à la guerre…) ne sont pas restés dans ces conditions, donc aucun revenu.

Mon avis est qu’Anahit, malgré sa générosité, ne pourra pas continuer à héberger les réfugiés dans ces conditions. Son problème est qu’à un moment ou à un autre, elle devra recommencer à accueillir des clients.

Cette situation est d’autant plus préoccupante que la moitié des réfugiés de l’hôtel sont originaire de Chouchi, de Hardrout, etc, passées aux mains des Azerbaïdjanais.

Les 2 familles de Tchartar (photos) sont hésitantes pour retourner vivre dans leur village dans la mesure où maintenant un village azerbaïdjanais est situé à 3 km. Les hommes hésitent encore car ils sont inquiets pour la sécurité de leurs épouses et enfants. Ils me l’ont répété plusieurs fois. La solution est de leur garantir une vie paisible chez eux, mais ce n’est pas simple".