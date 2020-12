Brigitte Bardot supplie de ne pas oublier les animaux abandonnés au Haut-Karabakh dans une lettre adressé à Vladimir Poutine et Ilham Aliyev

Sur Facebook Michel Petrossian lui a répondu :

Chère Brigitte Bardot,

Dans votre lettre ouverte adressée aux présidents Poutine et Aliyev vous plaidez éloquemment pour la protection des animaux abandonnés du Haut-Karabakh.

Vous demandez en particulier la permission de sauver les chiens.

Sachez que par cette demande vous illuminez l’espérance de tous les Arméniens.

Car - ôtez-moi d’un doute - en vous adressant au président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et en parlant des chiens, vous voulez bien dire des chiens, n’est-ce pas ?

Tandis que, lorsque vous plaidez en faveur des chiens auprès de Monsieur Alyiev, vous vous référez certainement à la terminologie particulière employée par le président de l’Azerbaïdjan ? Autrement dit, en lui parlant des chiens, vous entendez donc « les Arméniens ».

Vous avez raison, tous les chiens du Haut-Karabakh ont besoin d’être sauvés !

Nous vous remercions infiniment de cette largesse de cœur et d’esprit, et espérons vivement que votre requête trouvera un accueil favorable auprès des deux présidents.

Le salut des chiens au sens russe, meilleurs amis de l’homme depuis l’aube des temps, comme celui des chiens au sens azerbaïdjanais, devenus ennemis des hommes depuis peu, sont ainsi unis aujourd’hui, dans un même élan et par vos soins.

S’il vous était possible de porter une attention particulière aux chiens en cage, c’est à dire plus d’une centaine de prisonniers de guerre arméniens qui subissent toutes sortes d’humiliations, mutilations et tortures, la noblesse et la force de votre requête seraient inégalées, et votre action - plus juste que jamais.

Avec mes profonds remerciements, et l’admiration immarcescible pour votre talent,

Michel Petrossian, ami de tous les chiens du Haut-Karabakh (et aussi des chats)