La déclaration du ministre artsakhiote des Affaires étrangères à l’occasion de l’adoption par le Sénat français de la résolution sur la reconnaissance de la République d’Artsakh

Nous saluons l’adoption par le Sénat, la chambre haute du parlement français de la résolution sur la nécessité de reconnaître la République d’Artsakh adoptée aujourd’hui, le 25 novembre 2020.

Nous exprimons notre profonde gratitude aux sénateurs et à toutes les personnes et organisations dont les efforts ont rendu possible cette décision historique.

Il est à noter que, selon la résolution adoptée, le Sénat, entre autres points importants, condamne l’agression militaire de l’Azerbaïdjan, menée avec l’appui des autorités turques et de mercenaires étrangers, déclenchée contre l’Artsakh le 27 septembre et demande aux autorités françaises de mettre tout en œuvre pour assurer le rétablissement des frontières établies en 1994 et inscrites dans l’accord trilatéral de cessez-le-feu sans terme signé par la République d’Artsakh, l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Nous attachons une grande importance à la position courageuse du Sénat français d’inviter le gouvernement à « reconnaître la République du Haut-Karabakh et à faire de cette reconnaissance un instrument de négociations en vue de l’établissement d’une paix durable ». Nous espérons que cette décision du Sénat inspirera l’adoption de résolutions de même nature et de même force, d’abord à l’Assemblée nationale française, ainsi que dans d’autres pays du monde.

Nous rappelons que l’agression armée contre l’Artsakh, l’occupation militaire d’une grande partie de son territoire et le refus public de l’Azerbaïdjan de débattre de la question du statut, ont levé tout obstacle à la reconnaissance de l’indépendance de la République d’Artsakh, justifié en grande partie par la crainte d’entraver le règlement pacifique du conflit entre l’Azerbaïdjan et le Karabagh.

Nous sommes convaincus que la reconnaissance internationale de la République d’Artsakh est également conforme aux intérêts à moyen et long terme des pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, y compris la Fédération de Russie.

La reconnaissance internationale de la République d’Artsakh est fondée sur les principes de justice et d’égalité des droits des peuples et contribuera grandement à assurer une meilleure sécurité, stabilité et prévisibilité dans le Caucase du Sud.