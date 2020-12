Le Comité central du Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN est profondément préoccupé par la situation politique intérieure en Arménie.

Plus de trois semaines après la signature de l’accord trilatéral, les appels et les déclarations désespérées, haineuses et paniquées ne s’arrêtent pas. De plus, les forces d’opposition, au lieu d’offrir des solutions, utilisent délibérément la presse encore contrôlée par l’ancien régime ainsi que la tribune du parlement arménien afin de créer un faux phénomène d’anarchie et de chaos dans le pays.

En ce moment crucial, quand les frontières de l’Arménie et l’Artsakh sont littéralement en train d’être tracées, lorsque nous avons un problème urgent de prisonniers de guerre ou de personnes disparues, quand il y la question des réfugiés et quand le coronavirus fait rage dans le pays en prenant quotidiennement des dizaines de vies, il aurait dû y avoir, en plaçant l’intérêt de l’État arménien avant l’intérêt partisan, cette urgence autour de l’État avec l’impératif de résoudre les problèmes, au lieu d’une occasion opportune d’exiger la démission de dirigeants légitimement élus.

Il est clair que la défaite a provoqué une situation morale et psychologique très difficile. Comme tous les Arméniens, le Parti HENTCHAKIAN a également de nombreuses questions à poser aux dirigeants actuels concernant le cours de la guerre, cependant nous sommes absolument convaincus que ce n’est pas le moment. De plus, il est inutile, à un moment où tous nos efforts et notre attention devraient exclusivement se concentrer à la résolution de nos problèmes urgents, de rechercher des coupables, des innocents et des traîtres. Cela devra naturellement avoir lieu, mais seulement à la suite d’une enquête indépendante et impartiale, lorsque le public sera informé de tous les faits et lorsque le tableau d’ensemble sera connu de tous.

En revanche, il est un fait incontestable que l’accord signé ne peut pas être modifié ou révoqué et que le processus de sa mise en œuvre avance vite, indépendamment de notre volonté ou de fausses promesses faites au public par certains. Nous n’avons pas d’autre choix que de trouver au plus profond de nous la force et la sagesse, si difficile que cela puisse être, de nous relever de cette défaite. Mais, cela est impossible sans unité.

Par conséquent, nous appelons toutes les forces politiques, quel que soit leur attitude et désaccords envers le gouvernement actuel à coopérer avec celui-ci. Nous exhortons le gouvernement à prendre des mesures concrètes et consensuelles pour surmonter ce moment difficile dans un effort commun.

Comité central du Parti Social Démocrate HENTCHAKIAN

20/11/2020