Déclaration conjointe de Mgr Richard Gagnon, Mgr Mikael Mouradian et Mgr Abgar Hovakimyan

Ces dernières semaines, le monde entier a été témoin de la déplorable effusion de sang innocent en Artsakh, également connu sous le nom de Haut-Karabakh, la terre ancestrale de la population arménienne locale.

Les épreuves et la violence, la destruction et la souffrance ne peuvent être ignorées par la communauté internationale ni par les hommes et les femmes de foi.

En tant que chefs religieux, nous élevons nos prières au Seigneur pour une résolution pacifique, tout en regrettant cette tournure d’événements malheureux par lesquels les droits et libertés fondamentaux du peuple continuent d’être violés en Artsakh.

En outre, nous soutenons fermement les victimes de cette tragédie et nous encourageons sincèrement toute initiative qui favorisera la justice et la paix pour tous. Nous déplorons les attaques militaires et autres actes horribles de brutalité qui ont eu lieu, et nous appelons les dirigeants politiques à travailler ensemble consciencieusement avec bonne volonté et humilité afin que les libertés inaliénables et données par Dieu s’épanouissent et que la sérénité règne de nouveau.

Nous souhaitons également encourager le gouvernement du Canada à de prendre des mesures concrètes pour assurer la protection de la population arménienne locale et à déployer des efforts pour mettre en place un mécanisme par lequel les Arméniens et Arméniennes de souche puissent bénéficier des moyens d’autodétermination dans cette région.

Avant que cette crise ne s’aggrave davantage, nous faisons appel à ceux et celles qui occupent des postes d’autorité, de responsabilité et d’influence à s’engager dans des négociations sincères et de trouver une solution sans réserve à pour maintenir définitivement le cessez-le-feu et à de travailler à l’unisson pour tracer une nouvelle voie afin que tous puissent vivre dans la paix et la prospérité, avec la bénédiction du Seigneur.

Mgr Richard Gagnon

Archevêque de Winnipeg

Président

Conférence des évêques catholiques du Canada

Mgr Mikael Mouradian

Primat de l’Éparchie des Arméniens catholiques du Canada et des Etats-Unis

Mgr Abgar Hovakimyan

Primat du Diocèse canadien de la Sainte église apostolique arménienne