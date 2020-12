Les sapeurs russes ont déminé environ trois kilomètres de la route Chouchi-Lysogorsky

Les militaires du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense poursuivent leurs travaux de reconnaissance technique et de déminage dans la zone de responsabilité des Forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh.



Les unités de génie russes participent à la reconnaissance technique et au déminage du terrain et des routes publiques sur les routes entre les postes d’observation des opérations de maintien de la paix, à proximité des colonies et des infrastructures sociales.



Les spécialistes du Centre ont effectué des reconnaissances techniques et un nettoyage des objets explosifs de la section de la route Chouchi-Lysogorsky, (environ 3 km).



Au cours de la journée, 100 objets explosifs ont été trouvés, qui ont été transportés au polygone spécialement équipé et ont été détruits.



Au total, pendant l’opération de maintien de la paix au Haut-Karabagh, les unités de génie ont déminé plus de 24 hectares de terrain et environ 8 kilomètres de routes, trouvé et neutralisé 750 objets explosifs .



Les munitions qui ne peuvent pas être évacuées sur le polygone sont détruites sur place après avoir assuré la sécurité.



Les militaires participant au déminage sont équipés de combinaisons de protection modernes et disposent de moyens modernes de recherche d’objets explosifs - détecteurs de mines IMP-C2 et détecteurs INVU-3M.



Les soldats de la paix russes aident au maximum les autorités arméniennes à rétablir la paix. Les unités de génie des forces de maintien de la paix aident à rétablir la circulation routière, l’électricité, l’eau et le chauffage des installations sociales et des logements.