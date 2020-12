Les soldats de la paix russes ont neutralisé près d’un millier d’objets explosifs au Haut-Karabagh et assuré la sécurité des travaux de restauration des lignes électriques dans le corridor de Latchin

Les militaires du Centre international d’action antimines du Ministère russe de la Défense poursuivent leurs travaux de reconnaissance technique et de déminage dans la zone de responsabilité des Forces russes de maintien de la paix au Haut-Karabagh.



Les soldats de la paix russes ont nettoyé des objets explosifs sur le terrain dans le corridor de Latchin et assuré la sécurité des équipes de réparation pour restaurer une ligne électrique à haute tension détruite pendant les combats.



Les objets explosifs détectés, les munitions abandonnées ou non explosées sont transportés sur le polygone spécialement équipée et détruits. Les munitions qui ne peuvent être évacuées en toute sécurité sont détruites sur place avec les mesures de sécurité nécessaires.



Au total, au cours de l’opération de maintien de la paix au Haut-Karabagh, les unités de génie ont nettoyé plus de 29 hectares de terrain et environ 10 kilomètres de routes, inspecté plus de 100 maisons et objets socialement importants, découvert et neutralisé environ 1 000 objets explosifs.



Les soldats de la paix russes assurent la sécurité et aident les équipes de réparation à reconstruire les lignes électriques, les gazoducs, les lignes de communication et les sous-stations de transformation.



Au cours de la dernière journée, trois tours de transport d’électricité, 1 200 mètres de gazoduc, plus de 1 500 mètres de lignes de communication, ainsi que deux postes de transformation ont été restaurés sur le territoire du Haut-Karabagh.