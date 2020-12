Le ministre des Affaires étrangères a remercié les frères Djorkaeff pour leur soutien au peuple d’Artsakh

Le ministre des Affaires étrangères de l’Arménie Ara Ayvazyan a reçu la légende du football franco-arménien, l’Ambassadeur de bonne volonté de la France pour l’Arménie Youri Djorkaeff, a déclaré M. Ayvazyan sur Twitter.

« J’ai reçu l’Ambassadeur de bonne volonté Youri Djorkaeff. J’ai exprimé ma profonde gratitude pour la solidarité et le soutien de la France et de la communauté arménienne en France au peuple d’Artsakh, qui symbolise des relations solides et fraternelles entre nos deux nations », écrit Ara Ayvazyan.

Youri Djorkaeff est arrivé en Arménie le 27 novembre avec son frère Denis.