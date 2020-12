Nikol Pashinyan discute de l’échange de prisonniers et de corps lors du sommet de l’OTSC

« Aujourd’hui, nous avons encore un certain nombre de tâches urgentes. Tout d’abord, c’est l’échange de prisonniers de guerre, d’otages, d’autres détenus, ainsi que des corps des morts, et de la clarification du sort des disparus » a déclaré Nikol Pashinyan lors de la session en ligne de l’Organisation du Traité de sécurité collective.

Les deux derniers mois sont devenus une période de résistance à l’agression pour le peuple arménien. L’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie et des mercenaires terroristes recrutés au Moyen-Orient, a déclenché une guerre contre le peuple arménien. Comme vous le savez, grâce aux efforts de médiation de la Fédération de Russie, il a été possible de mettre fin aux hostilités et de convenir de mesures pour désamorcer la situation.

"Depuis plus de trois semaines, les hostilités ont pris fin. Les soldats de la paix russes sont stationnés dans la zone de conflit. Cependant, aujourd’hui, nous avons encore un certain nombre de tâches urgentes.

Tout d’abord, c’est l’échange de prisonniers de guerre, d’otages, d’autres détenus, ainsi que des corps des morts, et de la clarification du sort des disparus. Ce sont des questions urgentes. La partie arménienne est prête à intensifier ses actions pour accélérer ce processus et accroître son efficacité. Dans le même temps, il est nécessaire d’exclure les cas de recours à la violence contre les prisonniers de guerre et les détenus et d’humiliation de leur dignité.

Le second est la création de conditions pour le retour du peuple d’Artsakh dans ses foyers et la restauration d’une vie normale au Haut-Karabakh. Les gens doivent être sûrs qu’ils sont en sécurité, qu’ils peuvent continuer à vivre sur leurs terres. Des dizaines de milliers d’Artsakhis sont déjà rentrés chez eux et nous mettons tout en œuvre pour aider et soutenir nos compatriotes" a déclaré Nikol Pashinyan.