Le Gouvernement lève les restrictions mais maintient la loi martiale en vigueur

Le Gouvernement arménien va lever les restrictions de la loi martiale qui interdisait les rassemblements et les grèves, le régime spécial d’entrée et de sortie du territoire arménien et les restrictions sur certains types de publications, a déclaré le chef du cabinet du Premier ministre Eduard Aghajanyan dans un communiqué.

Il est entendu que la loi martiale restera en vigueur sans les restrictions.

Eduard Aghajanyan a déclaré que la gouvernement publiera prochainement le décret officiel sur la levée des restrictions.