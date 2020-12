Les autorités impliquent des groupes d’opposition dans les émeutes d’Erevan

Le service de sécurité nationale (NSS) a accusé hier des membres et partisans de l’opposition d’avoir organisé de violentes manifestations à Erevan après l’annonce du cessez-le-feu négocié par la Russie dans le Haut-Karabagh.

Des centaines d’hommes en colère ont fait irruption dans le bureau et la résidence du Premier ministre Nikol Pachinian ainsi qu’au sein du Parlement et les ont mis à sac tôt le 10 novembre dernier. Ils ont condamné l’accord de cessez-le-feu, qui est pour eux une trahison.

Certains des manifestants ont également roué de coups le président du Parlement, Ararat Mirzoyan. Ce dernier a (...)