Pas de décoration de Noël et du Nouvel An cette année à Erévan car l’Arménie pleure ses milliers de victimes de la guerre en Artsakh

Hakob Karapetyan le porte-parole de la mairie d’Erévan a annoncé que l’arbre du Nouvel An, traditionnellement installé sur la place de la République à Erevan, ne sera pas installé cette année. Une première depuis plusieurs dizaines d’années où l’arbre de Noël était installé chaque année pour le plus grand bonheur des habitants de la capitale arménienne et des touristes.



Mais l’Arménie qui pleure ses milliers de victimes de la guerre de l’Artsakh et attend le retour des prisonniers de guerre tout en recherchant les disparus, n’a pas le cœur à la fête cette année. Par ailleurs aucune décoration du Nouvel An ne sera installé à Erévan par la mairie qui a offert 100 millions de drams à Stepanakert pour la reconstruction de la capitale du Haut-Karabagh durement touchée par les bombardements de l’Azerbaïdjan pendant la guerre.

Krikor Amirzayan