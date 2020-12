Accord de cessez-le-feu : Vladimir Poutine soutient Nikol Pachinian

Le président russe Vladimir Poutine a félicité hier le Premier ministre Nikol Pachinian pour avoir accepté le cessez-le-feu « douloureux » dans le Haut-Karabagh et a assuré que la Russie et ses ex-alliés soviétiques allait l’aider à mettre en œuvre l’accord arméno-azerbaïdjanais négocié par Moscou.

« L’Arménie et le peuple arménien ont traversé une période vraiment difficile de leur histoire, a déclaré Poutine lors d’un sommet virtuel de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) dirigée par la Russie. Les dirigeants de l’Arménie, notamment son Premier ministre, ont dû prendre des décisions très dures mais nécessaires, pour le peuple arménien."

« Je dois dire que ces décisions ont été douloureuses mais, je le répète, nécessaires, et leur adoption a exigé le courage personnel du Premier ministre arménien. Cela est évident, et chacun de nous qui participe à cette réunion comprend l’étendue de la responsabilité nécessaire pour prendre de telles décisions. Il [Pachinian] a pris cette responsabilité », a-t-il ajouté.

Puis Poutine a poursuivi : « Et notre tâche est maintenant de soutenir à la fois le Premier ministre et son équipe afin d’établir une vie pacifique, d’assurer la mise en œuvre de toutes les décisions adoptées et d’aider les personnes [dans la zone de conflit du Karabagh] qui se trouvent dans une situation difficile ».

Ces remarques sont intervenues au milieu des appels continus à la démission de Pachinian exprimés par les dirigeants de l’opposition arménienne et un nombre croissant de personnalités publiques. Ils le tiennent pour responsable des gains territoriaux réalisés par l’Azerbaïdjan pendant la guerre et validés par l’accord de cessez-le-feu.

L’annonce de l’accord le 10 novembre a provoqué une série de manifestations anti-gouvernementales à Erevan. Les groupes d’opposition prévoient de les reprendre samedi.

Les détracteurs de Pachinian ont en outre été exaspérés par l’affirmation de Poutine du 16 novembre selon laquelle la partie arménienne aurait subi moins de pertes territoriales et, en particulier, aurait conservé le contrôle de la ville stratégique de Shushi si Pachinian avait accepté les conditions de cessez-le-feu de l’Azerbaïdjan le 20 octobre.

Pachinian a rejeté les demandes de l’opposition appelant à sa démission et la tenue d’élections législatives anticipées. Il s’est engagé à « restaurer la stabilité » en Arménie dans les mois à venir.

S’adressant au sommet de l’OTSC depuis Erevan, Pachinian a de nouveau remercié Poutine pour avoir aidé à mettre fin à la guerre avec l’Azerbaïdjan et à déployer des soldats de la paix russes au Karabagh. Il s’est également plaint de la lenteur des échanges de prisonniers de guerre arméniens et azerbaïdjanais et de la remise mutuelle des corps de soldats tués au combat.