Artsakh : Appel à la reprise des pourparlers

La commission belge des affaires étrangères condamne l’agression turque de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh et appelle à la reprise immédiate des pourparlers

Bruxelles, le 02 décembre 2020.

« La commission des affaires étrangères du Parlement fédéral belge a adopté aujourd’hui une résolution sur le règlement du conflit du Haut-Karabakh. » Le cessez-le-feu du 9 novembre n’a pas résolu les graves problèmes de la région, comme le reflète la position adoptée aujourd’hui par la commission. Le projet de résolution est toujours soumis à un vote lors de la prochaine session plénière du Parlement, ce qui signifie qu’il n’est pas encore définitif.

Dans ce projet de résolution, les parlementaires condamnent l’agression de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, qui était activement soutenue par la Turquie et des mercenaires étrangers. La résolution appelle au retrait des forces azerbaïdjanaises du Haut-Karabakh et à un retour aux négociations sur le statut de la région dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Il appelle en particulier la Turquie à cesser de s’impliquer dans le conflit, à s’abstenir de déstabiliser son rôle dans la région et à abandonner son plan de réinstallation de la population syrienne dans la région du Haut-Karabakh.

D’autre part, les parlementaires souhaitent voir la présence d’autres acteurs internationaux au Haut-Karabakh, notamment pour promouvoir la détection des crimes de paix et de guerre. Ils appellent le gouvernement belge, en collaboration avec l’Union européenne, à aider à fournir une aide humanitaire aux réfugiés et à mettre fin aux ravages causés par les bombardements.

Les parlementaires exigent que tous les efforts nécessaires soient assurés pour détecter les crimes de guerre, ainsi que pour condamner et punir les coupables. Ils demandent enfin la restitution des corps des captifs et des victimes conformément à la Convention de Genève.

Le projet de résolution a été proposé par le député Michel de Makt pour la majorité parlementaire, qui a été particulièrement soutenu par le président de la commission des affaires étrangères Els Van Hove et le vice-président Samuel Kogolat. Ce texte a remplacé la proposition de résolution, initialement soumise par le député Georges Dalman en octobre, soutenue par les députés Peter de Ruver et François de Smed.

Le Comité des Arméniens de Belgique se félicite de l’adoption de cette résolution par la commission des affaires étrangères et remercie à la fois la majorité du gouvernement et les parlementaires de l’opposition, dont le travail conjoint a joué un rôle décisif pour parvenir à un compromis dans la rédaction et l’adoption de la résolution.

Si le parlement approuve cette résolution en séance plénière, cela montrera certainement que le parlement belge peut jouer un rôle confiant et constructif dans la politique internationale sans trahir les valeurs humanitaires du pays.

Comité des Arméniens de Belgique