Le président de l’Artsakh a rencontré les familles des soldats Arméniens prisonniers ou disparus lors de la guerre

Arayik Haroutyunyan le président de la République de l’Artsakh a rencontré le 2 décembre les parents et proches des soldats Arméniens prisonniers des forces azéries ou disparus.

Le président a expliqué le travail mené par les autorités pour rechercher les prisonniers et disparus en compagnie des forces russes de sécurité et du bureau de la Croix Rouge international à Stepanakert. Arayik Haroutyunyan a tout d’abord écouté les familles des soldats disparus ou prisonniers et leur a affirmé que le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser les travaux de recherche. Participaient à la réunion les ministres de la Défense de l’Artsakh et de l’Arménie, Vagharshak Haroutyunyan et Mikaël Arzoumanyan, ainsi qu’Artak Beglaryan le responsable des Droits de l’homme en Artsakh et Karen Sargsyan le directeur du ministère de l’Artsakh chargé des Situations d’urgence.

Krikor Amirzayan