1 479 réfugiés Arméniens originaires du Haut-Karabagh ont regagné Stepanakert aujourd’hui

Plus de 1 400 réfugiés Arméniens du Haut-Karabagh qui se trouvaient en Arménie pour cause de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan sont retournés en Artsakh a indiqué l’agence de presse russe TASS. Des réfugiés dont le parcours est sécurisé depuis le couloir de Latchine jusqu’à Stepanakert la capitale du Haut-Karabagh par les forces russes de maintien de la paix.

Selon le ministère russe de la Défense aujourd’hui ils étaient exactement 1 479 réfugiés qui ont regagné l’Artsakh depuis Erévan. Le nombre total de réfugiés ayant regagné l’Artsakh avec le soutien sécurisé des forces russes est de plus de 29 000 depuis le 14 novembre. A ce chiffre il convient d’ajouter près de 35 000 autres réfugiés ayant regagné l’Artsakh par leurs propres moyens depuis l’arrêt des combats.

Krikor Amirzayan