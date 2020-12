L’Arménie dans l’Almanach Ardèche-Drôme 2021

L’édition millésimée 2021 de l’Almanach Ardèche & Drôme vient de sortir pour sa 27e année aux éditions La Bouquinerie à Valence. Une nouvelle fois cette édition respecte la tradition en consacrant plusieurs pages à l’Arménie et aux Arméniens de la Drôme et de l’Ardèche, des pages réalisées par René Adjémian l’éditeur et Krikor Amirzayan correspondant de presse et représentant et président de l’association culturelle « Arménia ».

Sous la signature de Krikor Amirzayan et de René Adjémian et de Jean-Marc Gardès, six pages sont réservées aux Arméniens de la région. Krikor Amirzayan signe un large article sur « Les Arméniens en Drôme-Ardèche » avec un retour sur la manifestation de près de 300 personnes qui s’est déroulée fin juillet au parc Idjévan à Valence, pour le soutien de l’Arménie agressée par l’Azerbaïdjan. Puis un article sur l’Ensemble de danses arméniennes Ara à l’occasion des portes ouvertes de l’Académie de danses et musiques arméniennes à Bourg-Lès-Valence durant l’été. René Adjémian présente le livre d’Aram Turabian sur l’Histoire de l’Arménie au début du 20e siècle, livre titré « L’Eternelle victime de la Diplomatie Européenne » paru en avril dernier aux éditions La Bouquinerie. Enfin, Jean-Marc Gardès évoque dans un article les « Figures de la Petite Arménie de Pont-d’Aubenas » en présentant le journaliste et écrivain Jean Kéhayan et le compositeur-présentateur de télévision André Manoukian dont les parents habitèrent Pont-d’Aubenas en Ardèche.

Krikor Amirzayan « ma collaboration depuis plus d’une douzaine d’années avec René Adjémian pour évoquer l’Arménie et les Arméniens à travers l’Almanach Ardèche et Drôme est surtout une longue histoire d’amitié. Un jour, pour faire honneur à son origine arménienne par son père, René m’a demandé de faire quelques articles sur les Arméniens. Cette amicale collaboration dure depuis plus d’une douzaine d’années… »

L’Almanach Ardèche & Drôme 2021 aux éditions La Bouquinerie, 77 avenue des Baumes 26000 Valence. www.labouquinerie.com. Disponible dans tous les points de presse de la Drôme et de l’Ardèche (6,45€).