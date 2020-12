Le derby des « deux Ararat », Ararat-Armenia et Ararat Erévan s’est terminé par un score nul (0-0)

Le match entre le double champion d’Arménie et champion en titre Ararat-Armenia et Ararat Erévan était mercredi 2 décembre à l’affiche de la 14e journée du championnat d’Arménie de football. La rencontre derby tant attendue « entre les deux Ararat » s’est terminé sur un score nul et vierge de 0-0. Alashkert reste leader du championnat avec 18 points. Ararat-Armenia est 2e au classement avec 15 points suivie d’Ararat Erévan qui compte également 15 points. Urartu Erévan et Lori Vanadzor sont respectivement 4e et 5e. Suivis de Noah Erévan (13 points), Van Tcharentsavan (10), Pyunik Erévan (4), Shirak Gumri (2) et Gandzasar Kapan (0).

Krikor Amirzayan