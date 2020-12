Lettre ouverte aux parlementaires

Objet : De l’Arménie, de l’Artsakh et de l’Europe

Chers Parlementaires, chers compatriotes sénateurs et députés,

Nous venons d’assister au combat solitaire que l’Arménie vient de mener contre les forces turques et azerbaïdjanaises secondées par des mercenaires djihadistes qui ont formé ensemble l’alliance des technologies militaires les plus nouvelles avec la barbarie la plus primitive. Une courageuse, une magnifique jeunesse y a laissé la vie, et si ce n’est la vie, un bras, une jambe, un visage. La démocratie issue de la Révolution de velours de 2018 est fragilisée. Les vainqueurs s’implantent sur les terres conquises sur la base d’un accord de cessez-le feu aux contours flous. Leur but est de s’accaparer d’un maximum de terres arméniennes débarrassées de leur population arménienne : une véritable épuration ethnique laisse des populations désemparées sur les routes. L’effroi gagne les territoires alentours. Le cessez-le feu n’en est pas vraiment un. Les images de soldats arméniens ou de civils pris en otage, sauvagement torturés, décapités, parcourent la planète. La peur, la colère impuissante et une douleur profonde s’installent dans le vase clos du pays arménien (Arménie, Arstakh, diaspora). Il serait trop long, ici, de faire l’inventaire des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, mais impossible de ne pas y déceler l’écho dugénocide de 1915 non reconnu par la Turquie. Le secours aux prisonniers de guerre et aux civils pris en otages devrait être aujourd’hui l’une des priorités de l’humanité civilisée.

La séance du mercredi 25 novembre au Sénat, conclue par le vote favorable et massif de 305 sénateurs en faveur de la proposition de Résolution (n° 145) « portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabagh » a été remarquable. Par cette lettre ouverte, qui est en même temps adressée à l’ensemble des parlementaires, nous remercions chacun des 305 sénateurs qui ont voté en faveur de la Résolution et souhaitons très vivement que les 575 députés de l’Assemblée nationale votent en faveur d’une Résolution de même teneur, pour l’indépendance de l’Artsakh (Haut-Karabagh) avec la même unanimité, la même force qui transcende les clivages, la même ferveur. Lors de la présentation de la résolution, le sénateur Bruno Retailleau a souligné que la résolution échappait « à la géographie politique traditionnelle puisqu’elle a été cosignée par cinq présidents de groupe /…/ de la droite, du centre et de la gauche. » Il a ajouté : « Cela signifie que l’enjeu dépasse nos clivages… que cela touche ce que nous avons en commun, c’est l’idée que nous nous faisons de la France, du rôle de la France, ce rôle singulier, ce rôle qui est une exigence française qui consiste à avoir le souci du monde. Je crois avec conviction et du fond du cœur que ce qui se passe là-bas nous concerne ici /…/ Nous devons nous positionner au nom de nos convictions, de nos intérêts et de nos valeurs ».

Parmi les lettres que nous vous avons écrites, souvenez-vous de celle du 12 novembre. Nous disions : « … dans toute la société française c’est au Parlement que l’on a trouvé le plus fort taux de personnes sensibles à ce qui se passe actuellement dans le monde arménien, dans les faits et potentiellement. » Nous disions, que les parlementaires étaient « plus qu’eux-mêmes ». Étant les « élus de la France que l’on aime, en ses valeurs universelles, en son intelligence, en sa culture », ils sont aussi les élus d’un pays qui est plus que lui-même.

La séance du 25 novembre nous montre où nous sommes, où sont nos valeurs communes, et quelle est notre ligne de front. Si l’universalité des Lumières et la devise « Liberté, égalité, fraternité » sont notre credo, les mots que les sénateurs ont prononcés sont maintenant nos armes. Ces mots-là comptent. Ils inspireront les députés et au-delà.

L’ennemi jusqu’aujourd’hui est maître du temps. Il avance, il suspend son avancée, puis avance à nouveau, comme il veut, quand il veut, que ce soit en Méditerranée orientale, au Proche et Moyen-Orient, en Afrique ou devant nos écoles.

Le président Macron a semblé lui aussi maîtriser le temps. C’était le 2 octobre dernier, le président Macron évoquait la présence de « combattants » djihadistes transitant par la Turquie vers l’Azerbaïdjan : « Une ligne rouge est franchie. Je dis que c’est inacceptable », et il invitait l’ensemble des partenaires de l’OTAN à en tirer les conséquences. Cette intervention en est malheureusement restée au stade de la déclaration, comme une sorte d’incantation en suspend. Elle n’a pas débouché sur la volonté d’agir. Elle demeure néanmoins un modèle en ce qui concerne la rapidité de la réaction. Il n’est donc pas inutile d’y revenir pour attester qu’il nous faut maintenant nous ressaisir, reprendre les rênes du temps et la maîtrise de nos espaces. L’Arménie offre cette possibilité. Faisons retour. Revenons à ces énoncés : « Des djihadistes transitant par la Turquie vers l’Azerbaïdjan », « Une ligne rouge est franchie », « Je dis que c’est inacceptable ».

Et pourquoi serait-ce inacceptable ? Pour une raison très simple, nous semble-t-il. Parce que le djihadiste qui s’est lancé à l’assaut des Arméniens est le clone de celui qui a décapité le malheureux professeur d’histoire à Conflans Saint-Honorine, Samuel Paty. Oui, c’est une guerre hybride, un coup en Artsakh, un autre à Nice, par exemple. Et c’est quand on veut, comme on veut et de toute façon, on a toujours un temps d’avance. On est les maîtres du temps. On attaque là. Puis on suspend l’attaque. On la reprend ici. On trouve parfois des alliés opportuns, comme l’épidémie de Coronavirus qui occupe les esprits.

« Je dis que c’est inacceptable ».

L’Arménie est restée absolument seule. Il est intéressant d’interroger cette solitude. Elle a démontré que les démocraties, voisines ou lointaines, ne sont pas forcément les alliées de l’Arménie. En revanche, les alliés de l’agresseur, géographiquement proches ou lointains, démocraties ou dictatures, sont pléthore : ce ne sont pas quelques milliers de djihadistes qui les arrêtent, bien au contraire pour certains. Les effluves du pétrole ont gagné les cerveaux. Les sirènes américaines ou britanniques, de leur côté, annoncent, parallèlement et à bas bruit, la bonne nouvelle d’un affaiblissement continu de l’Europe.

Quelle pourrait être la solution ? Oui, retournons à la citation d’une phrase de Charles Péguy rapportée par Jean-Noël Guerini, mercredi dernier, au Sénat. Elle nous invitait à un exercice de lucidité : « Il faut toujours dire ce que l’on voit : surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l’on voit ». Que découvre-t-on ? Nous voyons qu’Erdogan a fait un cadeau extraordinaire aux tenants de la civilisation. Vous ne voyez pas lequel ? Non ? Vraiment ? Il a recruté des terroristes djihadistes à qui il a promis une rémunération mensuelle ainsi que 100 euros de plus pour chaque Arménien décapité. N’est-ce pas donner une visibilité extraordinaire sur ce qu’est vraiment la Turquie et sur ses intentions ? Et qui va croire qu’elle va se contenter de satisfaire ses pulsions génocidaires non assouvies ? Même les murs verraient l’insatiable appétit d’Erdogan et de son armée de mercenaires, formés maintenant par les bons soins de l’OTAN.

Mais retournons à notre observatoire. Continuons de voir ce que l’on voit. Nous découvrons que l’Arménie est aux confins de l’Europe, et qu’elle y est depuis des siècles, du temps de Rome déjà, du temps de Byzance, du temps du royaume de Cilicie… Et si la France a pu être considérée comme la fille aînée de l’Eglise, l’Arménie a toujours considéré la France comme sa sœur aînée… Les historiens ajouteraient mille indices pour retracer l’histoire de ces affinités électives…

Alors quelle pourrait être la solution ? La solution relève d’une action anticipatrice très simple. La solution pourrait être que l’Arménie (y compris l’Artsakh) devienne un pays membre de l’Union européenne, une forteresse européenne aux confins de l’Europe, aux frontières sûres, érigée dans la rapidité de l’éclair. Elle est prête. C’est possible et cette fenêtre ouvrant vers l’Est, sur la fameuse « route de la soie », décloisonnera l’Europe, qui se trouvera présente en cette zone du monde qui connaît et connaîtra de grands bouleversements, de nouveaux redéploiements et partages. L’avenir de l’Europe se dessine aujourd’hui… nous espérons qu’un avenir européen se dessine aussi pour l’Arménie.

N’oublions pas la Russie. Elle a certes attendu, avant d’intervenir, que l’Arménie soit à genoux. Mais elle est là. Elle aussi tient de l’Europe : Tolstoï, Dostoïevski, Tchekhov et tant d’autres en attestent. La Turquie et l’Azerbaïdjan,aujourd’hui alliés aux djihadistes, ne font présager rien de bon pour elle. En revanche, le dialogue des pays européens avec laRussie ouvrirait des perspectives réciproques.

L’Arménie ne mendie pas une aide. Non, pas du tout. Elle tend une perche à la France européenne, elle lui ouvre une fenêtre sur cette partie du monde. Elle lui dit tranquillement de voir ce qu’elle voit. De se ressaisir, d’en tirer les conséquencespour affirmer à la fois ses intérêts et ses principes.

Quant aux trésors culturels arméniens sur les territoires occupés par l’Azerbaïdjan, nous demandons qu’ils soient mis sous protection internationale, et que sous cette protection des messes puissent être célébrées, devant des fidèles, dans les églises et monastères. C’est là un patrimoine de l’humanité, un patrimoine vivant. Que l’humanité, cette fois, en prenne soin.

Chers parlementaires, nous continuons à compter sur vous, pour agir au delà même de vos attributions, par vos amitiés, vos réseaux, pour faire bouger la France, lui donner foi en elle même, pour faire bouger l’Europe, lui donner foi, elle aussi,en elle même, la sortir de sa torpeur, la relier au meilleur d’elle-même.

Chers parlementaires, rendez-vous nombreux en Arménie, allez voir là-bas si cela lui plairait de devenir européenne, et si cela vous dirait qu’elle le devienne …

Nous sollicitons une visite en Arménie du Président Macron, ainsi que d’autres chefs d’Etat européens

Nous sollicitons une visite en Arménie de Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne

Nous sollicitons une visite en Arménie du président du Parlement européen, David Sassoli, avec une délégation de parlementaires européens

Nous sollicitons une visite en Arménie du président du Conseil européen, Charles Michel

Nous sollicitons de parlementaires, nombreuses, qui marqueront l’histoire

Reconnaissance de l’indépendance de l’Artsakh, par la France et par tous les pays de l’Union européenne.

Intégration de l’Arménie avec l’Artsakh dans l’Union européenne

Aux frontières de l’Arménie et de l’Artsakh, nous sollicitons une force de protection internationale

Nous vous prions d’agréer, Chers Parlementaires, Chers compatriotes députés et sénateurs, l’expression de notre considération distinguée.

Pour « Coopération Arménie », Liliane Daronian

Pour « Diaspoarts », Vatché Demirdjian