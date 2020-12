« On ne peut plus continuer à courber l’échine devant le nouveau sultan »

Le 25 novembre, les sénateurs français ont approuvé à l’unanimité une résolution invitant le gouvernement à reconnaître la République du Haut-Karabakh. A l’origine de cette proposition, le sénateur de la Vendée, Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat.

NAM : Qu’est-ce qui vous a convaincu de défendre cette résolution ?

Bruno Retailleau : Ce sont d’abord les liens ancestraux que nous entretenons avec l’Arménie. Lorsque l’on traite les habitants du Haut-Karabagh et les Arméniens de « chiens », comme l’a fait le président Aliev, on déshumanise les êtres humains. On ouvre les portes de l’enfer et alors une mécanique infernale s’enclenche. En soutenant cette résolution très consensuelle, nous avons été à la fois fidèles à notre amitié avec l’Arménie et à nos valeurs car nous défendons des liens civilisationnels. Mais nous avons également des intérêts géostratégiques : On ne peut plus continuer à courber l’échine devant le nouveau sultan, M. Erdogan, et sa politique islamo-fachiste.

NAM : Vos origines vendéennes ont-elles joué un rôle dans cet engagement ?

B.R. : Longtemps, j’ai été proche d’une personnalité très attachante et de poids au Sénat, qui a présidé le groupe d’amitié France-Arménie au Sénat. Il s’agissait de Jacques Oudin, sénateur de Vendée, qui a été emporté en début d’année par la maladie.

Mes origines ont sans doute également joué un rôle. Bien sûr, comparaison n’est pas raison et les circonstances historiques sont radicalement différentes, mais les Vendéens comme les Arméniens ont connu le malheur dans leur histoire. Ils ont connu le malheur car une idéologie en a fait des sous-hommes et les Vendéens comme les Arméniens ont expérimenté de façon tragique ce que l’idéologie peut produire de pire : Pour les uns, le génocide de 1915, pour les autres, la dérive de la Terreur de 1793 qui a constitué, dans l’histoire moderne, la matrice du totalitarisme avec la tabula raza et la volonté de créer une homme nouveau. Cette sensibilité a sans doute joué mais elle n’a pas été première dans mon action.

NAM : Comment avez-vous œuvré pour créer un consensus sur cette question ?

B.R. : Cette demande de reconnaissance de la République du Haut-Karabagh par la République française est un acte fort car elle procède d’une démarche rare : cinq présidents de groupe - droite, centre comme de gauche- l’ont cosignée. Cela signifie d’abord qu’elle dépasse largement la géographie politique habituelle, les clivages partisans classiques. De plus, ce dépassement a pu s’effectuer parce qu’au delà de nos sensibilités politiques, cette demande touche à quelque chose de commun. Cette amitié avec l’Arménie que nous avons en partage, mais aussi l’idée du rôle de la France, très singulier, qui consiste à avoir le souci du monde. De Gaulle avait dit un jour que la France est la voix des hommes sans voix. Cela me paraît extrêmement important. Et c’est la raison de notre action commune. Nous avons obtenu ce large rassemblement car nous avions tous conscience que la guerre au Haut-Karabagh n’était pas un conflit local mais qu’en réalité ce qui se jouait là-bas nous concerne nous ici.

NAM : Concrètement comment avez-vous obtenu cette unanimité ?

B.R. : En réalité, nous travaillions avec Valérie Boyer qui avait déjà proposé une résolution en ce sens mais elle avait été assez peu cosignée. Puis, je suis aller voir l’ambassadrice d’Arménie, elle a été très convaincante. C’était la veille du 11 novembre. Le cessez-le-feu venait d’être signé, cela avait radicalement changé la donne. Celles et ceux - moi le premier - qui pouvaient avoir des réticences sur la reconnaissance les ont vues voler en éclats. Lorsque je suis sorti du bureau de l’ambassadrice, j’étais très ému. Je n’ai pas voulu lui dire ce que je ferai car je ne voulais pas susciter de faux espoirs ; je n’aime pas prendre des engagements que je ne peux pas tenir. Mais j’ai immédiatement appelé le président du Sénat et les différents présidents de groupe. Comme le président Cambon, président de la Commission des affaires étrangères et de la défense, j’ai senti qu’ils étaient attentifs. Dans la foulée, j’ai rédigé une proposition de résolution que je leur ai envoyée. Evidemment, il y a eu des allers-retours avec des mots qui ne passaient pas bien à gauche et mieux à droite. Nous avons eu quelques tractations mais le dimanche nous avions abouti à une version commune. Il restait aux différents présidents à présenter cette position aux sénateurs, le mardi matin. Je crois que dans l’histoire du Sénat aucune résolution n’a été conçue aussi rapidement et de façon aussi consensuelle pour être votée à l’unanimité quelques jours après. C’était totalement inédit.

NAM : Vous dîtes que le cessez-le-feu a provoqué un basculement. C’est-à-dire ?

B.R. : Pour ceux qui ne sont pas familiers de l’histoire arménienne, le Haut-Karabagh était vu comme une province lointaine aux confins de l’Asie et du Moyen Orient. Mais l’arrêt des combats en donnant la victoire à Mr Erdogan et son bras armé, Mr Aliev, nous a fait prendre conscience qu’un domino venait de tomber. Et, par ailleurs, que désormais le prochain front serait l’Arménie car lorsqu’un chef d’Etat traite de « chiens » un être humain, il faut s’en inquiéter. L’histoire nous a appris que les mots sont le prélude des actes.

Deuxième chose, on s’est aperçu grâce à l’ambassadrice que le corridor qui va être ouvert entre le Nachitchevan et l’Azerbaïdjan qui est le couloir turcophone que souhaite Erdogan représente en réalité une menace demain pour l’existence même de l’Arménie. C’est un glaive dans le flanc sud de l’Arménie qui la traverse d’est en ouest. Et moi, je ne l’avais pas perçu.

NAM : Des vents contraires ont-ils tenté de vous faire dévier de votre route ? Je pense au Quai d’Orsay, aux lobbys....

B.R. : Non car d’abord j’estime que le Parlement est indépendant et son travail doit s’exercer indépendamment de l’exécutif. Je savais aussi que la condition pour que cette résolution puisse aller jusqu’à son terme devait être la confidentialité et la rapidité d’exécution. J’ai travaillé dans l’obscurité et n’en ai surtout pas parlé au Quai d’Orsay. Quand on a vu la pauvreté de la réponse du ministre lors du vote, c’était la bonne méthode. Le Drian m’a appelé pour m’excuser de son absence mais il ne s’est pas dérangé.

NAM : Quelle est la perception de la cause arménienne dans votre famille politique ?

B.R. : Chez les Gaullistes, c’est un lien puissant, multiséculaire qui nous relie à cette cause. Les rescapés du génocide ont trouvé en France au-delà d’un refuge, un vrai foyer. Ils ont rendu à la France au centuple. Beaucoup d’entre eux ont fait rayonner notre pays. Ils ont éclairé de façon éclatante et singulière ce que signifie être Français républicain. Ils ont su conjuguer l’amour de la grande patrie et l’amour de leur patrie lointaine. Ils ont démontré que l’on pouvait être sincèrement attaché de tout son cœur à la République sans renier ses racines. Alors que nous assistons à une crise de l’intégration avec certaines populations, ceux qui accusent le modèle français en indiquant que l’assimilation, l’intégration est une violence faite aux nouveaux venus, devraient regarder du côté des Arméniens qui ont fait la démonstration que la République n’exige pas de renier ses racines. Mais elle demande au nouveau venu de s’intégrer de plein pied, qu’il reprenne le meilleur de ce que nous sommes : les valeurs universelles de liberté, égalité, laïcité, fraternité. On doit beaucoup à nos compatriotes d’origine arménienne car ils nous montrent que cette exception française si critiquée, notamment récemment par les Anglo-saxons, est quelque chose de généreux. Ce n’est pas une violence.

NAM : Chez les Républicains, il existe aussi des gens proches de Bakou comme Rachida Dati, ou de la Turquie....

B.R. : Je distingue le peuple du régime turc. Il faut faire cette différence mais cette guerre doit nous pousser à réévaluer la géopolitique française. Je suis depuis très longtemps favorable à ce que nous puissions opérer un rapprochement avec la Russie. C’est notre intérêt vis-à-vis de la Chine et de la Turquie.

NAM : Comment jugez-vous l’action de la France pendant le conflit ?

B.R. : Très négativement. Nous sommes dans le groupe de Minsk et nous n’avons rien fait.

Ce que j’aurais fait, c’est ce que Sarkozy a fait pendant la guerre en Géorgie. Il fallait se précipiter, il fallait aller à Moscou. Il fallait aussi appeler le président américain, même en pleine période électorale. Il fallait faire des pieds et des mains. En politique, je crois à la volonté. Rien n’était joué. On aurait pu obtenir un cesse-le-feu beaucoup plus tôt et qu’une vraie solution soit envisagée pour le Haut-Karabagh.

NAM : Pourquoi cela n’a-t-il pas été fait ?

B.R. : L’Europe a été absente, c’est terrible. Mais nous-mêmes avons été d’une naïveté coupable. J’ai dénoncé l’Agence française de développement qui, depuis des années, prête des milliards à la Turquie pour préparer son entrée dans l’UE. La France est confrontée à une crise terroriste, sanitaire, économique et sociale. Mais malheureusement nous n’avons rien fait et agi trop tardivement. J’ai vu les propos d’Emmanuel Macron, datant d’une dizaine de jours. La France se réveille, très bien ! Mais nous avons quand même un problème avec la Turquie. L’histoire nous apprend que ce genre de personnages annonce toujours leurs objectifs et que seul le rapport de force les arrête. Au niveau européen, il faut prendre des sanctions très rapidement contre la Turquie. On doit étudier la possibilité d’une interruption de l’union douanière. Il faut aussi réévaluer sur le Traité de l’Atlantique Nord notre relation : peut-on considérer que la Turquie est notre alliée ? Je ne le crois plus. Dés lors qu’il s’agissait de l’affrontement entre l’est et l’ouest durant la guerre froide, la Turquie était naturellement dans l’OTAN. Aujourd’hui ce qu’elle met en avant c’est l’appartenance à l’islamisme de conquête. Et cela ne peut que poser des problèmes.

NAM : Faut-il craindre Erdogan ?

B.R. : Bien sûr. Il faut le craindre car il y a une faiblesse intérieure sur le plan notamment du développement, dans le domaine économique et il va chercher par tous les moyens à faire oublier cette faiblesse. Faut-il le craindre ? Il a lui-même apporter sa réponse au Haut-Karabagh. Il a dit : le HK redevient un pays de l’islam et il reprend sa place à l’ombre du croissant. Il y a la Libye, Chypre, les eaux territoriales grecques. Sans compter le chantage qu’il fait avec l’immigration.

Propos recueillis par Marie-Aude Panossian