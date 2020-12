Le président de la fédération arménienne de football rencontre Youri Djorkaeff

Le président de la Fédération arménienne de football (FFA), Armen Melikbekyan, a rencontré mardi le célèbre footballeur arménien français à la retraite Youri Djorkaeff, champion de la Coupe du monde 1998 et de l’Euro 2000 avec la France, et PDG de la Fondation FIFA, a rapporté la FFA.

Le frère de Youri Djorkaeff, Denis Djorkaeff, adjoint au maire de Decines (France) et conseiller du président de la FFA pour les affaires internationales, a également assisté à la réunion. Ils ont discuté des perspectives de coopération entre la FFA et la Fondation FIFA et pour le développement du football arménien.

Par la suite, Melikbekyan a présenté un maillot n ° 6 de l’équipe nationale arménienne à Youri Djorkaeff et un maillot n ° 10 à Denis Djorkaeff.