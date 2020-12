Les forces armées turques fourniront un soutien à la formation de l’armée azerbaïdjanaise

“Les équipes des forces terrestres, de détection et de destruction d’explosifs artisanaux (METI) et de reconnaissance et de destruction de matières explosives (PMKI) ont commencé à soutenir l’armée fraternelle azerbaïdjanaise dans les régions libérées de l’occupation arménienne. Nos équipes METI et PMKI effectueront le déminage des mines artisanales (EYP) et formeront les troupes azerbaïdjanaises”, note une déclaration du ministère turc de la Défense nationale.