Rouverture totale des écoles en Arménie

Le gouvernement a décidé de rouvrir complètement les écoles arméniennes qui avaient été fermées le 15 octobre en raison d’une forte augmentation des infections au Coronavirus.

Une résurgence des cas de COVID-19 officiellement enregistrés avait commencé à la mi-septembre et s’était accélérée après le déclenchement de la guerre dans le Haut-Karabagh.

Le ministère arménien de la Santé a régulièrement signalé plus de 2 000 cas par jour à la fin octobre et dans la première quinzaine de novembre.

Le nombre quotidien de nouveaux cas a été en moyenne d’environ 1 500 au cours des deux dernières semaines. Les responsables (...)