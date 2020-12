Lachin : le retrait des troupes arméniennes terminé

L’Azerbaïdjan a repris le contrôle d’un nouvel district adjacent au Haut-Karabagh hier, et ce après que les forces arméniennes s’en sont retirées conformément à l’accord de cessez-le-feu négocié par la Russie qui a mis fin à la guerre arméno-azerbaïdjanaise le 10 novembre.

Le retrait arménien du district de Lachin, pris en sandwich entre l’Arménie et le Karabagh, a achevé la remise de vastes étendues de terres à Bakou, tel que voulu par l’accord de cessez-le-feu.

Conformément à cet accord, les troupes azerbaïdjanaises ne se sont pas déployées dans le centre administratif du district de Lachin et dans deux autres villages situés le long de la seule route reliant maintenant le Karabagh à l’Arménie. Le couloir de 5 kilomètres de large devrait être contrôlé par les gardiens de la paix russes.

L’armée azerbaïdjanaise a repris quatre autres districts autour du Karabagh pendant la guerre de six semaines. Bakou a accepté d’arrêter ses opérations militaires en échange de la promesse arménienne de se retirer de trois autres districts occupés par les forces arméniennes du Karabagh depuis le début des années 1990 : Lachin, Kelbajar et Aghdam.

La partie arménienne s’est retirée d’Aghdam et de Kelbajar respectivement le 20 et le 25 novembre. Elle a également évacué plusieurs milliers d’Arméniens du Karabagh qui vivaient dans les villages qui s’y trouvaient.

Le district de Lachin abritait un plus grand nombre de colons de souche arménienne. Tous les 51 petits villages situés au-delà du couloir de Lachin étaient pratiquement vides lundi soir. Bon nombre de leurs résidents partis ont démantelé ou incendié leur maison.

La plupart des habitants de la ville de Lachin et des deux villages voisins situés le long du couloir sous contrôle russe semblent également avoir quitté leur maison. Mais d’autres ont choisi de rester sur place, répondant aux appels des autorités locales.

Mushegh Alaverdian, chef de l’administration arménienne sortante du Karabagh, a insisté mardi sur le fait que les troupes azerbaïdjanaises ne seraient pas stationnées dans les trois communautés. Il a expliqué que les Arméniens restants pouvaient donc continuer à y vivre.

« L’accord [de cessez-le-feu] indique clairement qu’ils peuvent vivre ici indéfiniment, a souligné Alaverdian. Il n’y est pas question de la population civile. Il y a un peu d’incertitude concernant les autorités locales, mais je pense que cela sera clarifié dans les prochains jours."

Alaverdian a admis qu’il ne pouvait pas donner aux résidents restants « des garanties de sécurité complètes ». « Je pense qu’il y aura des problèmes et que ce sera dangereux, a-t-il concédé. En tout cas, cela n’a pas commencé aujourd’hui et cela ne se terminera pas aujourd’hui. Nous devons juste faire un choix : avons-nous besoin de Berdzor (la ville de Lachin) et [des villages de] Aghavno et Sus, ou pas ? »

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev a affirmé, quant à lui, que Bakou avait également l’intention de reprendre le contrôle de la ville et demandera donc la construction d’un nouveau tronçon routier Arménie-Karabagh en la contournant.