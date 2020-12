Réunion du Conseil des ministres de la défense de l’OTSC

Le Ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a présidé une réunion du Conseil des ministres de la défense de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) par vidéoconférence.

Sergueï Choïgou a rappelé que la réunion se déroule à la veille de la session du Conseil de sécurité collective de l’OTSC. Les chefs d’État résumeront les résultats de la présidence de la Fédération de Russie au sein de l’Organisation et détermineront les perspectives de son développement.

« Je voudrais dire quelques mots sur les événements de cette année, qui ont eu lieu malgré la pandémie. Ils ont contribué à résoudre les tâches prioritaires de la présidence russe au sein de l’Organisation et ont également contribué au renforcement de la coopération entre les départements de défense de nos pays », a souligné le Ministre russe de la Défense.

« Tout d’abord, c’est la célébration du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique. Je voudrais encore une fois remercier vos militaires d’avoir participé au défilé militaire sur la Place Rouge », a ajouté Sergueï Choïgou.



En outre, une réunion conjointe des Ministres de la Défense des États de la CEI, de l’OCS et de l’OTSC s’est tenue en septembre.

« Nous considérons cela comme une contribution importante au renforcement de l’autorité de l’OTSC, à la formation d’une position commune sur les questions de sécurité mondiale, à la construction d’un dialogue de confiance, au renforcement de la compréhension mutuelle », a déclaré Sergueï Choïgou.

Au cours de cet événement, qui s’est tenu dans le parc des Forces armées russes « Patriot », les chefs des services de défense ont visité le complexe du musée « Route de la mémoire ». Le Ministre russe de la Défense a noté que tous les États membres de l’OTSC ont participé activement à la formation de son réseau d’informations.

« De plus, dans le contexte d’une pandémie, nous avons réussi à organiser le Forum militaire et technique international et les Jeux militaires internationaux à un niveau élevé. J’exprime ma gratitude aux départements de la défense qui ont participé à ces événements », s’est adressé Sergueï Choïgou aux participants à la réunion.



De plus, une part importante de ce qui était prévu en termes de formation opérationnelle et au combat a été mise en œuvre avec les forces collectives de l’OTSC.

Sur le territoire de la Fédération de Russie, des exercices conjoints avec les forces et les moyens de soutien matériel et technique « Echelon » et une formation d’état-major avec le commandement des forces collectives de réaction rapide de l’OTSC ont eu lieu.

En Biélorussie, les forces de maintien de la paix ont réalisé des tâches conjointes au cours de l’exercice « Fraternité indéfectible ».

Des représentants de l’Arménie, du Bélarus et du Kazakhstan ont pris une part à l’exercice stratégique « Kavkaz-2020 » des Forces armées de la Fédération de Russie.

Selon le Ministre russe de la Défense, ces événements ont montré que l’Organisation est prête à s’attaquer aux tâches anti-crise, y compris en cas de pandémie.

En outre, les efforts ont été axés sur l’élaboration d’un certain nombre de documents clés, visant à assurer la sécurité nationale des États membres de l’OTSC et la sécurité collective de l’Organisation dans son ensemble.

« Nous espérons que la réunion d’aujourd’hui servira à améliorer encore la composante militaire de l’OTSC, deviendra une base solide pour approfondir l’interaction des départements de défense au format de l’Organisation », a ajouté le Ministre russe de la Défense.

En résumant les résultats de la réunion du Conseil des Ministres de la Défense de l’OTSC, le chef du département militaire russe a déclaré que les participants avaient discuté en détail la situation militaire et politique aux frontières de l’Organisation, ainsi que des propositions pour contrer conjointement les défis et les menaces à la sécurité collective.

Il a été décidé de réviser les documents du plan de déploiement opérationnel des Forces collectives de réaction rapide, en tenant compte des réalités modernes.

Les principales orientations de travail sur le développement de la composante militaire au cours de la prochaine présidence de l’Organisation de la République du Tadjikistan ont été déterminées et le développement de la coopération militaire des États membres de l’OTSC pour la prochaine période de cinq ans est également prévu.

Dans le cadre des travaux sur la création d’un système intégré de soutien logistique, technique et médical à l’utilisation des groupements de troupes (forces collectives) de l’OTSC, un projet d’accord interétatique régissant ces questions a été approuvé.



Un bloc de questions sur le développement du potentiel de maintien de la paix de l’Organisation a été examiné.

Un mécanisme a été convenu pour connecter les forces de maintien de la paix de l’OTSC aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies et un projet de protocole interétatique sur les ajouts appropriés à l’accord actuel sur les activités de maintien de la paix de l’OTSC a été approuvé.

La composition et le déploiement des forces de maintien de la paix de l’OTSC ont été clarifiés.

Les questions de formation du personnel des unités de maintien de la paix ont été examinées. À cette fin, les participants à la réunion ont accepté de donner le statut d’organisation pédagogique et méthodologique de base pour la formation du personnel des forces de maintien de la paix de l’OTSC de l’Académie interarmes des Forces armées de la Fédération de Russie.

Le même travail dans le domaine de la formation est prévu pour d’autres composantes des forces collectives de l’OTSC.

La mise en œuvre des décisions prises aujourd’hui contribuera au développement progressif de la composante militaire de l’Organisation, au maintien de la stabilité régionale et au renforcement de la sécurité militaire des chefs des États membres de l’OTSC.