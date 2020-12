Le Président de la République de l’Artsakh propose la création d’un gouvernement d’Entente national pour sortir le pays de la crise

Arayik Haroutyunyan le Président de la République de l’Artsakh face à la difficulté que traverse le pays après consultation des partenaires politiques propose qu’un gouvernement d’Entente nationale puisse voir le jour en Artsakh. Un gouvernement d’union pour mieux appréhender l’avenir et les projets. Selon Arayik Haroutyunyan la création d’un gouvernement d’Entente nationale aura parmi les défis prioritaires la sécurité du pays et son développement économique et social. Arayik Haroutyunyan affirme que lors de sa prise de fonction de la présidence de l’Artskh il a promis l’entente et la coopération entre tous les groupes politiques pour le développement de l’Artsakh.

« Nous devons nous unir tous ensemble pour sortir de cette situation de crise et seule l’union nous fera sortir de cette situation très difficile » a écrit le président de la République de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan