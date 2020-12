La ville de Kapan dément les informations qui faisaient état d’un retraçage frontalier entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan touchant le territoire de Kapan

A Kapan et dans la région du Syunik (sud de l’Arménie) il n’y a pas de travaux pour délimiter de nouvelles frontières a indiqué dans un communiqué la mairie de Kapan. Répondant ains au député Karen Hambardzumyan du groupe politique « Im Kayle » (Mon pas) qui affirmait que les forces arméniennes et azéries étaient en train de retracer les frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et étaient dans ce retraçage arrivés à Kapan. « Ces faits ne correspondent pas à la réalité et aucun retraçage frontalier n’est réalisé à Kapan » a indiqué la mairie de Kapan. Avec la cession de la région de Latchine (Kashatagh) à l’Azerbaïdjan la frontière azérie touche désormais la région de Syunik (Arménie).

Krikor Amirzayan