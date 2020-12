La question des soldats Arméniens disparus au Karabagh sous les projecteurs des hauts dirigeants russes affirme l’Ambassade de Russie à Erévan

La question des soldats déclarés disparus dans la dernière guerre au Haut-Karabagh est sous les projecteurs des hauts dirigeants russes a déclaré l’ambassade de Russie en Arménie dans un communiqué.

« L’ambassade reçoit de nombreux appels pour retrouver les soldats disparus et transférer ceux qui ont été tués à leurs proches. Nous partageons pleinement la douleur et la panique des familles qui ont été confrontées à cette grande tragédie humaine. Le contingent russe de maintien de la paix et le Centre d’intervention humanitaire inter-interinstitutions participent directement au règlement de ce problème aigu, agissant en étroite coordination avec les autorités compétentes de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan, ainsi qu’avec les organisations internationales autorisées. Cette question est sous les projecteurs des plus hauts dirigeants de la Russie, ce qui donne une importance particulière à la mise en œuvre complète des dispositions de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020 », indique le communiqué de l’Ambassade de Russie à Erévan.

L’ambassade a rappelé que le ministère de la Défense arménien avait créé une commission spéciale chargée de collecter et d’élaborer des informations sur les personnes tuées ou portées disparues au combat, ainsi que les soldats Arméniens captifs en Azerbaïdjan et des civils afin de demander leur retour.

Krikor Amirzayan