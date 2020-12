846 réfugiés Arméniens sont rentrés au Haut-Karabagh ce mardi

Aujourd’hui mardi 846 Arméniens réfugiés en Arménie originaires du Haut-Karabagh sont rentrés à Stepanakert depuis Erévan a indiqué à l’agence de presse russe RIA Novosti le général russe Igor Konashenko un représentant du ministère russe de la Défense. « Par l’intermédiaire des forces russes chargées de la paix au Haut-Karabagh 846 personnes ont quitté l’Arménie pour rentrer au Haut-Karabagh. Plus de 26 000 réfugiés sont déjà rentrés au Haut-Karabagh » a indiqué le général Igor Konashenko. Ces retours sont dans le cadre de la signature des accords de cessez-le-feu signé le 9 novembre entre le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et les présidents de la Russie et de l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan