Le président russe avait lancé un ultimatum à Ilham Aliyev

Selon des journalistes du New-York Times lorsque l’Azerbaïdjan a abattu accidentellement un hélicoptère russe le 9 novembre Bakou a donné potentiellement à Moscou une raison d’intervenir.

« Le président russe a lancé un ultimatum à M. Aliyev de l’Azerbaïdjan, selon plusieurs personnes informées sur la question dans la capitale du pays, Bakou : si l’Azerbaïdjan ne cessait pas ses opérations après avoir capturé Shusha, l’armée russe interviendrait » ont écrit les journalistes Anton Troianovski et Carlotta Gall.

"La même nuit, un missile de provenance inconnue a frappé une zone dégagée à Bakou, sans faire de blessés, selon des sources azerbaïdjanaises. Certains soupçonnaient que c’était un signal de la Russie selon laquelle elle était prête à s’impliquer et avait la capacité d’infliger des dommages importants.

Quelques heures plus tard, M. Poutine a annoncé un accord de paix et M. Aliyev est allé à la télévision annoncer que toutes les opérations militaires allaient cesser. Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a déclaré qu’il n’avait pas d’autre choix que d’aller de l’avant, face à la perspective d’une effusion de sang encore plus grande sur le champ de bataille" ont indiqué les deux journalistes.

« C’est l’occasion de jouer le rôle de gardien de la paix au sens classique du terme », a déclaré Andrei Kortunov, directeur général du Conseil des affaires internationales de la Russie, un organisme de recherche proche du gouvernement russe aux journalistes américains. « Je veux espérer que nous assistons à un processus d’apprentissage et à un changement dans la stratégie russe dans l’espace post-soviétique. »

"M. Aliyev a qualifié cet accord de victoire, la quasi-totalité du territoire sous contrôle arménien dans le Haut-Karabakh étant restituée à l’Azerbaïdjan. Mais lui aussi devait faire des compromis : près de 2 000 soldats russes, opérant en tant que soldats de la paix, seraient désormais stationnés sur le territoire azerbaïdjanais. C’était une aubaine stratégique pour la Russie, donnant à Moscou l’occasion de poser un pied militaire juste au nord de l’Iran, mais aussi un risque parce que cela a placé les troupes russes au milieu de l’un des conflits ethniques les plus insolubles au monde.

« Je ne sais pas comment cela se terminera cette fois, car il n’existe pas de bon exemple de casques bleus russes dans le Caucase », a déclaré Azad Isazade, qui a servi au ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan dans les années 90. « Je m’inquiète de la façon dont cela se terminera. »

Les événements sanglants de 1990, lorsque des chars soviétiques ont renversé des manifestants sur la place centrale de Bakou, sont gravés dans la mémoire de presque tous les Azerbaïdjanais. Depuis, les troupes russes sont intervenues à plusieurs reprises dans des coins troublés du Caucase, souvent sous le surnom de soldats de la paix, mais agissant davantage comme une armée d’invasion. La Russie jouera désormais un rôle central dans l’avenir du Haut-Karabakh, le statut à long terme de la région n’étant toujours pas clair.

« La Russie ne veut pas laisser cela seul. Ils aiment cet État gelé », a déclaré Farid Shafiyev, ancien diplomate et directeur du Centre d’analyse des relations internationales financé par le gouvernement à Bakou. « Ils vont intervenir. »

Mais l’accord avec M. Poutine semble avoir plu à M. Aliyev - en partie seulement parce que les forces azerbaïdjanaises étaient déjà épuisées et faisaient face à un combat hivernal plus difficile tout en supportant le fardeau supplémentaire de gérer une population arménienne ethnique hostile, a déclaré un analyste.

« Je ne pense pas qu’Aliyev ait eu besoin de beaucoup de persuasion », a déclaré Thomas de Waal, membre senior de Carnegie Europe. « Il apprécie sa relation avec la Russie. »

Pour les Arméniens, dont beaucoup avaient cherché à resserrer leurs liens avec l’Occident ces dernières années, la guerre leur rappelait durement que la Russie demeure essentielle à leur sécurité. Parce que le principal allié de l’Azerbaïdjan, la Turquie, posait ce que de nombreux Arméniens considéraient comme une menace existentielle, les Arméniens sont revenus « à notre position par défaut : la perception réflexive de la Russie comme le sauveur », a déclaré Richard Giragosian, un analyste politique basé à Erevan. capitale de l’Arménie.

C’est la Russie qui a offert refuge et combattu avec les Arméniens contre la Turquie ottomane pendant le génocide arménien qui a commencé en 1915.

« L’Arménie est désormais de plus en plus fermement enfermée dans l’orbite russe, avec des options limitées et encore moins de marge de manœuvre », a déclaré M. Giragosian. « La sécurité future du Haut-Karabakh dépend désormais des Casques bleus russes, ce qui donne à Moscou l’influence qui leur manquait. »

L’accord de paix du 10 novembre ne dit rien sur le statut à long terme du territoire, et les Arméniens de souche qui sont rentrés chez eux dans des bus surveillés par les soldats de la paix russes ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas imaginer la vie dans la région sans la protection de la Russie.

En bas de la route du collège militaire de Stepanakert qui abrite désormais le commandement russe, Vladik Khachatryan, 67 ans, d’origine arménienne, a déclaré qu’il y avait une rumeur qui circulait autour de Stepanakert qui lui donnait de l’espoir pour l’avenir.

« Bientôt, nous obtiendrons des passeports russes », a-t-il déclaré. « Nous ne pourrons pas survivre sans la Russie. »

En face du marché Stepanakert, dans la salle 6 de l’hôtel de Nver Mikaelyan, une tache de sang marron couvrait encore les draps plus d’une semaine après la fin de la guerre. Les boxers et les serviettes des derniers invités de la salle étaient accrochés aux têtes de lit, transpercés par les éclats d’obus des bombes azerbaïdjanaises qui ont frappé en octobre.

Faisant écho à d’autres Arméniens de souche de la région, M. Mikaelyan a déclaré qu’il voyait une voie claire vers une paix durable : le Haut-Karabakh devenant une partie de la Russie. L’idée semble exagérée, mais elle a été lancée par des personnalités politiques en Russie et dans le Haut-Karabakh au fil des ans, mais pas par M. Poutine.

« Que faut-il faire d’autre ? » M. Mikaelyan a demandé, après avoir jeté un autre coup d’œil à la porte de la chambre d’hôtel, la télévision a arraché le mur, les traînées de sang collaient toujours au troisième étage. « L’Union européenne ne fait rien. Les Américains ne font rien ».