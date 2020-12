Le médiateur des droits de l’homme de l’Artsakh dit que la guerre a fait 40000 sans-abris

L’ombudsman des droits de l’homme d’Artsakh, Artak Beglaryan, a déclaré aujourd’hui au site d’informations Hetq qu’au moins quatre-vingts prisonniers de guerre arméniens et trente citoyens étaient détenus par les autorités azerbaïdjanaises.

Il a accusé l’Azerbaïdjan de manipuler la question pour accroître, dans la mesure du possible, les tensions au sein de la société arménienne et pour amplifier l’angoisse des proches.

Artak Beglaryan a admis que le processus de collecte de données sur les disparus était truffé de « problèmes systématiques » juste après la fin de la guerre, mais que ces problèmes ont été progressivement résolus.

« L’Azerbaïdjan a également des captifs et des personnes disparues, dont le nombre est assez faible, car les combats ont eu lieu dans des territoires maintenant sous leur contrôle », a déclaré Artak Baglaryan.

Artak Beglaryan a déclaré qu’environ 40 000 personnes se sont retrouvées sans abri à cause de la guerre.

Il a déclaré que le gouvernement d’Artsakh essayait d’attribuer des logements à ceux qui reviennent d’Arménie, mais que le parc de logements d’Artsakh est insuffisant pour répondre à la demande.

« J’ai entendu parler de cas selon lesquels un appartement de trois pièces en Artsakh est disponible à un loyer mensuel de 150 000 ou 180 000 drams. La tâche la plus importante est de coordonner le processus afin que les sans-abri actuellement en Arménie reçoivent une assistance en Arménie avant qu’il ne soit possible de fournir une infrastructure adéquate en Artsakh et de les renvoyer en Artsakh », a déclaré Artak Beglaryan.

Il a exhorté les agences gouvernementales d’Artsakh à améliorer leur travail de sensibilisation avec la population, admettant que son gouvernement manque de ressources humaines pour gérer efficacement le travail qui doit être fait pour restaurer le pays à un semblant de normalité.

Artak Beglaryan a déclaré que l’Artsakh est maintenant confronté à une myriade d’incertitudes à court et à long terme, décrivant les premiers jours suivant la trêve du 10 novembre comme une crise de gouvernance et d’État.

« Cette crise doit être résolue rapidement grâce à des mesures efficaces de gestion de crise », a déclaré Artak Beglaryan.

Il a appelé à un examen complet des échecs et des lacunes du gouvernement dans le passé et à la rédaction d’un programme pratique pour mettre en œuvre les réformes nécessaires.

« Nous avons tiré diverses leçons de la guerre d’avril, mais la guerre récente a prouvé que ces leçons n’étaient pas suffisantes. Cela est dû aux insuffisances des systèmes de gouvernance, au sous-développement des institutions étatiques, au manque de ressources humaines ou à une mauvaise gestion », a-t-il déclaré.