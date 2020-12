Un convoi de camions humanitaires arméno-russe a fourni des couvertures aujourd’hui à Stepanakert et aux villages proches

A l’initiative du Service des situations d’urgences d’Arménie et de la partie russe, un convoi de camions humanitaires transportant des couvertures chaudes s’est dirigé le 1er décembre en direction de Stepanakert. Afin d’y apporter cette aide humanitaire urgente destinée à la population de l’Artsakh (Haut-Karabagh). Les températures ayant chuté de plusieurs degrés ces derniers jours en Artsakh. L’aide humanitaire fut distribuée à Stepanakert ainsi que dans les villages proches de la capitale du Haut-Karabagh. La coopération arméno-russe continue dans un cadre très chaleureux et une très bonne entente entre l’Arménie et la Russie.

Krikor Amirzayan