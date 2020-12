Selon le conseiller du président de l’Artsakh la réouverture de l’aéroport de Stepanakert devra être examiné par les signataires des accords, la Russie, l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Davit Babayan le conseilleur auprès du président de l’Artsakh a affirmé que dans le cadre du développement des voies de transport des accords signés entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous le parrainage de la Russie, le cas de l’ouverture de l’aéroport de Stepanakert devra être soumis à l’étude des signataires des accords. « Par le soutien de la partie russe, la réouverture de l’aéroport de Stepanakert contribuera à ouvrir une seconde voie importante entre l’Artsakh et le monde extérieur. A part cela, l’aéroport pourrait devenir un grand centre de transport et de communications et pourrait régler nombre de problèmes économiques et sociaux » a affirmé Davit Babayan. Il a également ajouté que lors de la guerre l’aéroport avait été pris pour cible par les tirs de l’Azerbaïdjan mais que les dégâts causés ne sont pas importants.

Krikor Amirzayan