Les Arméniens survivent encore dans le village arménien d’Aghavno dans la région de Latchine restituée à l’Azerbaïdjan

Le district de Latchine -la région de Kashatagh- qui fut la troisième et dernières région du Haut-Karabagh qui fut transmise le 1er décembre à l’Azerbaïdjan, trois villages arméniens -dont Berdzor et Aghavno- restent encore aux mains des Arméniens. A Aghavno 9 familles arméniennes survivent encore malgré la transmission du district à Bakou suite aux accords du 10 novembre. « Notre volonté de vivre dans ce village arménien n’a pas changé » affirme Antranik Tchavouchyan le maire du village d’Aghavno. « Nous continuerons à vivre ici. Les soldats de la paix font leur travail et nous, nous avons le droit de défendre nos familles et sécuriser le village. Les hommes qui y restent continuent leur surveillance tout autour du village. Au-dessus de la mairie le drapeau arménien continue de flotter. Les forces de paix se sont engagés à assurer la protection du passage. Nous nous défendrons jusqu’au bout. Ici nous défendons également Stepanakert et le droit de l’ensemble des Arméniens » a affirmé le maire d’Aghavno. Depuis trois jours le village ne dispose plus d’électricité ainsi que les communications téléphoniques sur le réseau de l’Artsakh. Les villageois recevant l’aide solidaire des amis.

Krikor Amirzayan