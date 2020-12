Dans le corridor de Latchin, les convois militaires de Bakou se succèdent

Latchin 1 déc 2020 (AFP) - Au cœur de la nuit froide enveloppée dans un brouillard épais, le convoi militaire aux couleurs de l’Azerbaïdjan traverse lentement le centre désert de la ville de Latchin, encadré par des forces de la paix russes.

L’armée de Bakou vient officiellement d’entrer dans la nuit de lundi à

mardi dans ce district, à l’ouest du Nagorny Karabakh, le dernier des trois

rétrocédés par l’Arménie, selon l’accord de cessez-le-feu du 9 novembre

parrainé par Moscou.

Le convoi d’une douzaine de camions bâchés, avec quelques troupes, sans

armes apparentes, est imposant mais discret : les drapeaux ne flottent pas, ils

sont ceints sur les mats.

La colonne avance jusqu’au début du corridor de Latchin, à la frontière

arménienne, puis disparaît sur une petite route qui remonte vers le nord-ouest

du district, vidé de ses habitants et désormais le sien.

Seuls un 4X4 et un camion azerbaïdjanais, avec soldats, fait demi-tour et

remonte vers la ville de Latchin (Berdzor en arménien), toujours sous

surveillance de 4X4 russes.

L’équipée s’arrête 2 km avant le centre-ville et pénètre dans la cour d’un

bâtiment abritant le centre des impôts.

Les Russes bloquent la route, le temps d’une photo officielle pour les

nouveaux conquérants. Celle d’une dizaine de soldats au garde à vous devant le

drapeau flottant sur le toit du bâtiment, marquant ainsi leur prise du

district de Latchin.

Mardi vers 10H00, sous le soleil, ils ont répété la même rapide opération

de communication à cet endroit. Cette fois le drapeau a été dressé au bord de

la route, pour photographier et filmer de jour le passage d’un autre convoi,

au milieu duquel se trouvait un haut gradé azerbaïdjanais dans un 4X4. Là

encore, sous escorte russe.

La ville s’était vidée jusqu’à lundi en fin de journée de la majorité de

ses habitants. Ceux qui sont restés veulent croire en des jours meilleurs.

- ’Nous resterons’ -

« Nous resterons ici et nous vivrons ici », assure Vachen Sargsyan, un

agriculteur de 35 ans, même si personne aujourd’hui ne peut dire

officiellement quel sera le statut de la cité, située au cœur du corridor,

unique lien de vie entre le Nagorny Karabakh et l’Arménie.

"Tout va bien, je n’ai aucune crainte, tout va bien se passer. Il y a et il

y aura des difficultés, mais nous allons les dépasser", ajoute l’homme.

Sur la grande place de Latchin, le dispositif des forces de la paix a été

renforcé, notamment pour fluidifier la circulation ou la bloquer au passage

des militaires azerbaïdjanais.

Au passage du véhicule transportant le général commandant les forces russes

qui file vers la frontière arménienne, les soldats se raidissent dans un

impeccable garde à vous.

Vers 13H00, un troisième convoi d’une vingtaines de camions transportant

des troupes azerbaïdjanaises file aussi vers la frontière. Toujours sous

escorte. Des soldats lèvent le pouce au passage devant quelques habitants.

Comme pour Latchin, le statut du village d’Aghavno, situé au bout du

corridor près de la frontière arménienne, est incertain.



Certains habitants sont partis mais neuf familles sont restées, sur la

cinquantaine qui y résidaient.

Comme Narine Rasoyan, 34 ans, et sa soeur Karine, 37 ans. La première,

enceinte, a cinq enfants, et la seconde deux.

"Personne n’est jamais venu nous voir ici pour nous dire de partir.

Officiellement on nous disait ne partez pas, mais officieusement on nous

disait de partir", dit Narine, en colère contre les autorités.

Pour elle, l’arrivée des Azerbaïdjanais "ne change rien. Je suis curieuse

de voir s’ils vont venir. Et puis il y a les Russes de toute façon",

juge-t-elle.

"Nous voulons continuer à vivre ici. Si les autorités nous forcent à partir

alors qu’ils nous donnent une maison ailleurs, nous n’avons rien d’autre",

ajoute Karine.

Dans le village il n’y a plus d’électricité, d’internet ni de réseau

téléphonique depuis quelques jours. Les deux soeurs accusent les

Azerbaïdjanais.

"Si les Turcs (ndlr, comme les Arméniens nomment souvent les

Azerbaïdjanais) viennent pour nous chasser, comment allons-nous faire pour

appeler quelqu’un", s’inquiète la plus âgée.

Par Emmanuel PEUCHOT